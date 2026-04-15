Spitäler: Diese Änderung kommt für alle Patienten

Die Namen beziehungsweise die Zahlenkombinationen werden in den Ambulanzen oder vor den Behandlungsräumen auf einem Monitor angezeigt. Aus der Zahlenkombination sind für andere Personen keinerlei Rückschlüsse auf die Identität möglich. Einzig bei der Anmeldung am Schalter muss die Identität einmalig mittels E-Card bekannt gegeben werden. Die Information wird dann elektronisch registriert und in den Patientenstammdaten hinterlegt. Somit gilt sie für Folgebesuche – auch in anderen Kages-Häusern.