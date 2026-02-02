Futsal-Trainer Moric lässt Kleßheim-Frage offen

„Klar wäre das interessant. Es kommt aber schon darauf an, welche Klubs an mich herantreten“, machte er klar. Zuletzt soll schon 2. Klasse-Schlusslicht Oberndorf abgeblitzt sein. „Es muss was sein, wo man was aufbauen kann“, so Moric, der sich aber auch ein Engagement im Nachwuchs vorstellen kann.