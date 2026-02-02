Futsal-Trainer Moric lässt Kleßheim-Frage offen

Nach den verpassten Aufstiegs-Play-offs der zweiten Futsal-Liga steht Inter Kleßheim personell vor vielen Fragezeichen. Darunter auch die Trainerfrage. Denn nach jetzigem Stand liebäugelt Chefcoach Sanel Moric mit einer Rückkehr ins Salzburger Fußball-Unterhaus. Dafür muss das Angebot aber passen, wie der Bosnier im Gespräch mit der „Krone“ verriet.
Die Enttäuschung bei den Futsalern von Inter Kleßheim war am Sonntag groß. Mit einem Sieg hätten die Salzburger die Aufstiegs-Play-offs in die erste Liga erreicht, das 5:5-Unentschieden war am Ende aber zu wenig.
Natürlich wollten wir mit dem Kader mehr. Aber so ist eben der Sport
Sanel MORIC, Cheftrainer Inter Kleßheim
Bild: ÖFB.at
„Natürlich wollten wir mit dem Kader mehr. Aber so ist eben der Sport“, meinte Trainer Sanel Moric nach der Partie. Er selbst ließ die Frage um seine Zukunft indes offen. Eine Rückkehr ins Fußball-Unterhaus kann sich der Bosnier durchaus vorstellen.
„Klar wäre das interessant. Es kommt aber schon darauf an, welche Klubs an mich herantreten“, machte er klar. Zuletzt soll schon 2. Klasse-Schlusslicht Oberndorf abgeblitzt sein. „Es muss was sein, wo man was aufbauen kann“, so Moric, der sich aber auch ein Engagement im Nachwuchs vorstellen kann.
