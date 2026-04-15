Schwerer Unfall: Pkw-Lenker (23) nicht ansprechbar

In Sankt Stefan ob Leoben kam es am Dienstagnachmittag auf der S36 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger krachte aus ungeklärter Ursache gegen den Aufpralldämpfer, wurde schwer verletzt und war nicht ansprechbar. Die Feuerwehrsanitäter versorgten gemeinsam mit dem Rettungsdienst umgehend die verunfallte Person.