Schwerer Unfall: Pkw-Lenker (23) nicht ansprechbar

Nach einem schweren Unfall am Dienstag in Sankt Stefan ob Leoben in der Steiermark war der 23-jährige Lenker eines schwarzen Kleinwagens nicht ansprechbar. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.
In Sankt Stefan ob Leoben kam es am Dienstagnachmittag auf der S36 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger krachte aus ungeklärter Ursache gegen den Aufpralldämpfer, wurde schwer verletzt und war nicht ansprechbar. Die Feuerwehrsanitäter versorgten gemeinsam mit dem Rettungsdienst umgehend die verunfallte Person.
Aufgrund des kritischen Zustandes wurde zusätzlich der Notarzthubschrauber C17 alarmiert. Nach der Erstversorgung wurde die Person an die Crew des Notarzthubschraubers übergeben und ins LKH Leoben gebracht. Das verunfallte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.
„Dank der raschen und reibungslosen Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen konnte die verletzte Person innerhalb kürzester Zeit bestmöglich versorgt werden“, sagt Silvio Pongratz von der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Stefan ob Leoben.
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