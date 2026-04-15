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Millionen-Deal?

Wechsel-Gerücht um Rapids Leistungsträger

Bundesliga
15.04.2026 06:27
Serge-Philippe Raux-Yao (li.) könnte Rapid bald verlassen.
Serge-Philippe Raux-Yao (li.) könnte Rapid bald verlassen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wechsel-Gerücht bei Rapid! Der Innenverteidiger Serge-Philippe Raux-Yao steht offenbar im Fokus von RC Lens. Ein Millionen-Deal könnte sich anbahnen ...

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Wie „Sky“ berichtet, hat der Tabellenzweite der Ligue 1 die Leistungsträger der Rapid auf dem Zettel. Ein offizielles Angebot gibt es bisher zwar nicht, doch sollen die Hütteldorfer bei einer Offerte im hohen siebenstelligen Bereich gesprächsbereit sein.

Serge-Philippe Raux-Yao
Serge-Philippe Raux-Yao(Bild: GEPA)

Starke Verhandlungsposition
Rapid sitzt dabei am längeren Hebel: Der Vertrag von Raux-Yao läuft noch bis Sommer 2028. Sollte es keine Ausstiegsklausel geben, könnten die Wiener eine stattliche Ablöse fordern. Raux-Yaos Marktwert: 3,5 Mio. Euro.

Vom Nulltarif zum Millionen-Deal?
Der 1,96 Meter große Franzose war erst im Sommer 2024 ablösefrei von Ligue-2-Klub Rodez AF nach Hütteldorf gewechselt. Seither absolvierte er 82 Spiele für Rapid, erzielte ein Tor und bereitete einen Treffer vor.

Wiedersehen möglich
Bei einem Wechsel zu RC Lens könnte es zu einem Wiedersehen kommen. Mamadou Sangaré, einst Teamkollege bei Rapid, steht bereits bei den Franzosen unter Vertrag. Sangaré wechselte im Sommer 2025 um acht Mio. zu Lens, mittlerweile liegt sein Marktwert bei 30 Mio. Euro.

(Bild: Kronen Zeitung)

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Auch der ÖFB-Teamkicker Samson Baidoo spielt aktuell für den Ligue-1-Klub, der aktuell auf Platz zwei in der Tabelle steht.

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