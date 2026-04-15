Wechsel-Gerücht um Rapids Leistungsträger

Wechsel-Gerücht bei Rapid! Der Innenverteidiger Serge-Philippe Raux-Yao steht offenbar im Fokus von RC Lens. Ein Millionen-Deal könnte sich anbahnen ...
Wie „Sky“ berichtet, hat der Tabellenzweite der Ligue 1 die Leistungsträger der Rapid auf dem Zettel. Ein offizielles Angebot gibt es bisher zwar nicht, doch sollen die Hütteldorfer bei einer Offerte im hohen siebenstelligen Bereich gesprächsbereit sein.
Starke Verhandlungsposition
Rapid sitzt dabei am längeren Hebel: Der Vertrag von Raux-Yao läuft noch bis Sommer 2028. Sollte es keine Ausstiegsklausel geben, könnten die Wiener eine stattliche Ablöse fordern. Raux-Yaos Marktwert: 3,5 Mio. Euro.
Vom Nulltarif zum Millionen-Deal?
Der 1,96 Meter große Franzose war erst im Sommer 2024 ablösefrei von Ligue-2-Klub Rodez AF nach Hütteldorf gewechselt. Seither absolvierte er 82 Spiele für Rapid, erzielte ein Tor und bereitete einen Treffer vor.
Wiedersehen möglich
Bei einem Wechsel zu RC Lens könnte es zu einem Wiedersehen kommen. Mamadou Sangaré, einst Teamkollege bei Rapid, steht bereits bei den Franzosen unter Vertrag. Sangaré wechselte im Sommer 2025 um acht Mio. zu Lens, mittlerweile liegt sein Marktwert bei 30 Mio. Euro.
Auch der ÖFB-Teamkicker Samson Baidoo spielt aktuell für den Ligue-1-Klub, der aktuell auf Platz zwei in der Tabelle steht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.