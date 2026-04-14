Wohnung in Feldkirchen ist vollkommen ausgebrannt

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Die Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 66 und 63 Jahren, hatten zur Zeit der Brandentstehung noch geschlafen und wurden durch den Alarm eines Feuermelders geweckt. Sie konnten noch rechtzeitig durch die Balkontür ins Freie fliehen. Das Ehepaar wurde zu einer weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Graz gebracht. Es besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung.