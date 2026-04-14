Wohnung in Feldkirchen ist vollkommen ausgebrannt

Dienstagfrüh geriet eine Wohnung in Feldkirchen bei Graz in Brand. Die Bewohner konnten sich noch selbstständig ins Freie retten. Sie wurden ins Spital gebracht. Die Wohneinheit ist fast zur Gänze ausgebrannt.
Am Dienstag gegen sieben Uhr früh wurden die Feuerwehren Feldkirchen bei Graz und Wagnitz zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus gerufen. Eine Wohnung im Erdgeschoss stand in Flammen. Am Einsatzort angekommen bot sich den Feuerwehrleuten ein verheerendes Bild: Die Flammen schlugen bis über das darüberliegende erste Obergeschoss die Fassade hinauf.
Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Die Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 66 und 63 Jahren, hatten zur Zeit der Brandentstehung noch geschlafen und wurden durch den Alarm eines Feuermelders geweckt. Sie konnten noch rechtzeitig durch die Balkontür ins Freie fliehen. Das Ehepaar wurde zu einer weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Graz gebracht. Es besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung.
Der Notruf wurde von einem Nachbar abgesetzt, der das Feuer bei einem Blick aus seinem Fenster wahrgenommen hatte. Die Ursache des Brandes konnte bislang nicht geklärt werden, Ermittlungen des Landeskriminalamts laufen. Hinweise auf eine vorsätzliche Tathandlung konnten bisher jedoch nicht gefunden werden.
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