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Ex-Austrianer Fitz

„Im Nachhinein ist man halt immer schlauer“

Fußball International
15.04.2026 12:30
Ex-Austrianer Dominik Fitz (li.) absolvierte 204 Pflichtspiele für Violett.
Ex-Austrianer Dominik Fitz (li.) absolvierte 204 Pflichtspiele für Violett.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Ex-Austrianer Dominik Fitz hat bei Minnesota in der Major League Soccer einen sehr schweren Stand. In der Liga ist der „Zehner“ noch ohne Einsatz, der 26-Jährige bleibt dennoch weiterhin positiv, schließt eine Veränderung im Sommer aber nicht aus.

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Beim Trainingscamp im kalifornischen Newport Beach zwangen ihn muskuläre Probleme am Oberschenkel zur frühzeitigen Abreise. Weshalb der Klub vor dem zweiten Camp in Coachella kein Risiko eingehen wollte, so Dominik Fitz in Minneosta seine Verletzung auskurierte, dort am Comeback arbeitete, jedoch drei Wochen in der Vorbereitung verpasste. Für den Startschuss in der Major League Soccer wäre er Ende Februar wieder fit gewesen – stattdessen spielte der 26-Jährige Mitte März einmal im Zweierteam beim 1:2 gegen die Whitecaps durch, um wichtige Spielpraxis zu sammeln. Denn unter Neo-Trainer Cameron Knowles spielte Fitz bisher noch keine Rolle, stand der Ex-Austrianer in der MLS erst einmal im Kader.

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