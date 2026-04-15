„Im Nachhinein ist man halt immer schlauer“

Beim Trainingscamp im kalifornischen Newport Beach zwangen ihn muskuläre Probleme am Oberschenkel zur frühzeitigen Abreise. Weshalb der Klub vor dem zweiten Camp in Coachella kein Risiko eingehen wollte, so Dominik Fitz in Minneosta seine Verletzung auskurierte, dort am Comeback arbeitete, jedoch drei Wochen in der Vorbereitung verpasste. Für den Startschuss in der Major League Soccer wäre er Ende Februar wieder fit gewesen – stattdessen spielte der 26-Jährige Mitte März einmal im Zweierteam beim 1:2 gegen die Whitecaps durch, um wichtige Spielpraxis zu sammeln. Denn unter Neo-Trainer Cameron Knowles spielte Fitz bisher noch keine Rolle, stand der Ex-Austrianer in der MLS erst einmal im Kader.