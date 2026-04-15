„Im Nachhinein ist man halt immer schlauer“

Ex-Austrianer Dominik Fitz hat bei Minnesota in der Major League Soccer einen sehr schweren Stand. In der Liga ist der „Zehner“ noch ohne Einsatz, der 26-Jährige bleibt dennoch weiterhin positiv, schließt eine Veränderung im Sommer aber nicht aus.
Beim Trainingscamp im kalifornischen Newport Beach zwangen ihn muskuläre Probleme am Oberschenkel zur frühzeitigen Abreise. Weshalb der Klub vor dem zweiten Camp in Coachella kein Risiko eingehen wollte, so Dominik Fitz in Minneosta seine Verletzung auskurierte, dort am Comeback arbeitete, jedoch drei Wochen in der Vorbereitung verpasste. Für den Startschuss in der Major League Soccer wäre er Ende Februar wieder fit gewesen – stattdessen spielte der 26-Jährige Mitte März einmal im Zweierteam beim 1:2 gegen die Whitecaps durch, um wichtige Spielpraxis zu sammeln. Denn unter Neo-Trainer Cameron Knowles spielte Fitz bisher noch keine Rolle, stand der Ex-Austrianer in der MLS erst einmal im Kader.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.