Brand in Tirol und Wirbel um Wiener Islam-Zentrum

Der Großbrand eines 5-Sterne-Hotels in Seefeld in Tirol forderte auch in der Nacht Hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei. Mittlerweile heißt es aber „Brand aus“. Und: Rituale, die für Diskussionen sorgen, und Vorwürfe, die den Staatsschutz auf den Plan rufen: Ein Islam-Zentrum in Wien-Floridsdorf steht im Fokus. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.