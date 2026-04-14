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„KRONE ZU MITTAG“

Brand in Tirol und Wirbel um Wiener Islam-Zentrum

krone.tv
14.04.2026 13:54
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Großbrand eines 5-Sterne-Hotels in Seefeld in Tirol forderte auch in der Nacht Hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei. Mittlerweile heißt es aber „Brand aus“. Und: Rituale, die für Diskussionen sorgen, und Vorwürfe, die den Staatsschutz auf den Plan rufen: Ein Islam-Zentrum in Wien-Floridsdorf steht im Fokus. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.

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