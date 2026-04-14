Rund 25.000 Fans und Underdog! „Geht um die Ehre“

Noch nie konnten Österreichs Frauen gegen Deutschland Zählbares feiern. Ob sich das am Dienstag im WM-Qualiduell in Nürnberg ändert? „Auch wenn man noch nicht gepunktet hat, ist trotzdem jedes Mal die Hoffnung darauf da“, so Teamchef Alex Schriebl, dessen Auswahl zum Qualistart zweimal verlor.
Der FIFA-Dritte gegen den -22. Das bisher letzte Duell im Vorjahr in Wien 0:6 verloren – Österreichs Frauen-Team steht am Dienstag (18.15 Uhr, live auf ORF1) in der WM-Quali mit Deutschland eine Mammutaufgabe bevor. Teamchef Alex Schriebl vor dem Hinspiel im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg vor rund 25.000 Fans: „Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse und darauf, uns mit so einem Gegner messen zu dürfen. Die Deutschen haben unglaubliche Individualisten, sind gerade mit dem Ball Weltklasse und nutzen Chancen so gut wie fast kein anderes Team.“
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