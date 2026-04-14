Rund 25.000 Fans und Underdog! „Geht um die Ehre“

Der FIFA-Dritte gegen den -22. Das bisher letzte Duell im Vorjahr in Wien 0:6 verloren – Österreichs Frauen-Team steht am Dienstag (18.15 Uhr, live auf ORF1) in der WM-Quali mit Deutschland eine Mammutaufgabe bevor. Teamchef Alex Schriebl vor dem Hinspiel im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg vor rund 25.000 Fans: „Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse und darauf, uns mit so einem Gegner messen zu dürfen. Die Deutschen haben unglaubliche Individualisten, sind gerade mit dem Ball Weltklasse und nutzen Chancen so gut wie fast kein anderes Team.“