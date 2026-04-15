Graz-Legende: „Was uns gefehlt hat, ist jetzt da!“

Die Graz99ers kürten sich bereits zum österreichischen Meister im Eishockey, ab Mittwoch geht‘s in der Finalserie der ICE Hockey Liga gegen Pustertal um die „echte“ Krönung. Solche Zeiten hat man an der Mur schon lange nicht mehr erlebt – wie Peter Znenahlik in seiner Kolumne erzählt.
Erinnerungen werden wach. Ich war als Aktiver dreimal mit den Grazern in den Neunzigern im Finale, mein Vater war erst Trainer und später auch sportlicher Leiter der Grazer. Meister sind wir damals aber leider nicht geworden. Dennoch habe ich meine schönste Eishockey-Zeit in Graz erlebt, bin ja deswegen auch hier geblieben. Damals war die Begeisterung ähnlich groß, waren unsere Spiele auch binnen kurzer Zeit ausverkauft – jetzt geht’s mit dem Internet bei den 99ers alles sogar noch schneller.
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