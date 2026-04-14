Ehemaliger Fanliebling vor Rückkehr nach München

Der FC Bayern bastelt offenbar an einem Deal um seinen ehemaligen Verteidiger Dante. Wie Sky berichtet, wollen die Münchner den Brasilianer im Sommer als Trainer an die Säbener Straße holen ...
Im Sommer will Dante – mittlerweile bei Nizza unter Vertrag – seine Schuhe an den Nagel hängen und sich einer Laufbahn als Trainer widmen. Als ersten Stopp könnte es den 42-Jährigen an seine alte Wirkungsstätte ziehen. Beim FC Bayern, mit dem er dreimal Meister, zweimal Pokal- und einmal Champions-League-Sieger wurde, werde Dante als Nachfolger von Holger Seitz als Trainer der Reservemannschaft gehandelt, heißt es aus München.
Laut Sky sollen bereits erste Gespräche zwischen dem 13-fachen Teamspieler Brasiliens und dem FC Bayern stattgefunden haben. Kehrt der ehemalige Fanliebling des deutschen Rekordmeisters tatsächlich zurück nach München. Im Sommer wissen wir mehr ...
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