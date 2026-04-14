Ehemaliger Fanliebling vor Rückkehr nach München

Im Sommer will Dante – mittlerweile bei Nizza unter Vertrag – seine Schuhe an den Nagel hängen und sich einer Laufbahn als Trainer widmen. Als ersten Stopp könnte es den 42-Jährigen an seine alte Wirkungsstätte ziehen. Beim FC Bayern, mit dem er dreimal Meister, zweimal Pokal- und einmal Champions-League-Sieger wurde, werde Dante als Nachfolger von Holger Seitz als Trainer der Reservemannschaft gehandelt, heißt es aus München.