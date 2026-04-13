Nach den Winterspielen ist vor Weltmeisterschaften

Fünf Ringe wieder im Visier

Slalom-Ass Kathi Huber wusste das schon, hat heuer in der Team-Kombi bereits ihre zweite Goldene (Mannschaftsbewerb 2022 in Peking) mitheimgenommen. Und das ohne je auf einem Weltcup-Podest gestanden zu sein. „Das ist mein nächstes Ziel, es steht ja die Weltmeisterschaft in Crans Montana vor der Tür“, hat die 30-Jährige aus St. Georgen am Reith den Blick nach vorne gerichtet.