Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Es soll nicht sein“

Mit 22! Schweizerin beendet Karriere zum 2. Mal

Ski Alpin
13.04.2026 09:02
Alessia Bösch hängt die Skier mit 22 Jahren endgültig an den Nagel.
Alessia Bösch hängt die Skier mit 22 Jahren endgültig an den Nagel.(Bild: Instagram/alessiaboesch, Photoshop)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sie hatte es noch einmal versucht, letztlich musste Alessia Bösch jedoch einsehen: „Vielleicht soll es einfach nicht sein.“ Mit 22 Jahren hat die Schweizerin ihre Ski-Karriere endgültig beendet. 

0 Kommentare

Bereits 2021 hatte die damals 18-Jährige ihren Rücktritt erklärt, um drei Jahre später ihr Comeback bei FIS-Rennen zu geben. Nachdem sie nun bei den Schweizer Meisterschaften im zweiten Durchgang des Riesentorlaufs ausgeschieden war, zog Bösch nun einen endgültigen Schlussstrich.

„Diesmal fühlt es sich wirklich richtig an, zu gehen. Ich habe alles gegeben, was ich hatte ... Härter trainiert als je zuvor, an meine Grenzen gestoßen und für meinen Traum gekämpft, aber vielleicht soll es einfach nicht sein. Manche Träume sind noch besonderer, weil sie ein Leben lang Träume bleiben“, schrieb die Allrounderin auf Instagram.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
13.04.2026 09:02
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Alpin
„Es soll nicht sein“
Mit 22! Schweizerin beendet Karriere zum 2. Mal
„Es ist voll cool“
Falch und Meißl holen sich ersten Slalom-Titel
Krone Plus Logo
Preisgeld-König
Summen der Ski-Stars sind international ein Klacks
Bürgler fängt Raich ab
„Sehr cool!“ Marco Schwarz holt den nächsten Titel
Krone Plus Logo
Zöchling im Gespräch:
Neuer Boss will „offenen und ehrlichen Umgang“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine