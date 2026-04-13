Mit 22! Schweizerin beendet Karriere zum 2. Mal

„Diesmal fühlt es sich wirklich richtig an, zu gehen. Ich habe alles gegeben, was ich hatte ... Härter trainiert als je zuvor, an meine Grenzen gestoßen und für meinen Traum gekämpft, aber vielleicht soll es einfach nicht sein. Manche Träume sind noch besonderer, weil sie ein Leben lang Träume bleiben“, schrieb die Allrounderin auf Instagram.