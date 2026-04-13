Mit 22! Schweizerin beendet Karriere zum 2. Mal

Sie hatte es noch einmal versucht, letztlich musste Alessia Bösch jedoch einsehen: „Vielleicht soll es einfach nicht sein.“ Mit 22 Jahren hat die Schweizerin ihre Ski-Karriere endgültig beendet.
Bereits 2021 hatte die damals 18-Jährige ihren Rücktritt erklärt, um drei Jahre später ihr Comeback bei FIS-Rennen zu geben. Nachdem sie nun bei den Schweizer Meisterschaften im zweiten Durchgang des Riesentorlaufs ausgeschieden war, zog Bösch nun einen endgültigen Schlussstrich.
„Diesmal fühlt es sich wirklich richtig an, zu gehen. Ich habe alles gegeben, was ich hatte ... Härter trainiert als je zuvor, an meine Grenzen gestoßen und für meinen Traum gekämpft, aber vielleicht soll es einfach nicht sein. Manche Träume sind noch besonderer, weil sie ein Leben lang Träume bleiben“, schrieb die Allrounderin auf Instagram.
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