Ein Modelager als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt

Der 33-Jährige packt hier in der Logistik des Onlineshops „Widado“ in Graz-Andritz zweimal pro Woche mit an. Über das Projekt „Zuverdienst“ bekam er diesen Arbeitsplatz und somit „Struktur und etwas zu tun“, wie Kratz sagt. Diese Struktur half ihm vor gut zwei Jahren aus dem Loch, „als es mir gesundheitlich nicht so gut ging“.