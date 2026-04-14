Ein Modelager als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt

Das Projekt „Zuverdienst“ bietet Grazern mit psychischen Erkrankungen oder psychosozialen Problemen einen niederschwelligen Zugang zum Arbeitsmarkt. Auch Michael Kratz (33) half es aus einem Loch. Wir haben ihn an seinem Arbeitsplatz, einer Lagerhalle in Andritz, besucht.
Michael Kratz sitzt vor einem Bildschirm und inseriert Kleidungsstücke. Um ihn herum stehen Schachteln und Kleiderständer, hinter ihm mehrere Schaufensterpuppen und eine große Kamera. „An den Modellen wird alles fotografiert und anschließend mit Marke, Größe und Beschreibung online gestellt“, erklärt er.
Der 33-Jährige packt hier in der Logistik des Onlineshops „Widado“ in Graz-Andritz zweimal pro Woche mit an. Über das Projekt „Zuverdienst“ bekam er diesen Arbeitsplatz und somit „Struktur und etwas zu tun“, wie Kratz sagt. Diese Struktur half ihm vor gut zwei Jahren aus dem Loch, „als es mir gesundheitlich nicht so gut ging“.
Pro Mente bietet in Unterstützung des Sozialamts der Stadt Graz (98.000 Euro Förderung für 2026) insgesamt 25 Personen mit psychischen Erkrankungen oder psychosozialen Problemen eine stundenweise Anstellung. Teilnehmer bekommen eine Aufwandsentschädigung von zehn Euro pro Stunde, erklärt Projektleiter Joachim Hagn (39). „Das Projekt richtet sich an Menschen ab 17 Jahren mit Hauptwohnsitz in Graz.“
Neben dem Logistikzentrum gibt es auch die Möglichkeit, bei einem Gartenbaubetrieb, einem Restaurant oder einem Modegeschäft mitzuarbeiten. „Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist für Menschen mit psychischen Erkrankungen besonders wichtig. Arbeit schafft Selbstvertrauen und öffnet Türen in Richtung langfristigen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt“, betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).
Dieses „Sprungbrett“, wie es Hagn nennt, hat schon vielen Grazern geholfen. Auch Kratz konnte mittlerweile seine Stunden aufstocken. „Ich habe schon in unterschiedlichen Betrieben in der Logistik gearbeitet, hier hat es mir von Anfang an gut gepasst. Ich kann mich sehr gut weiterentwickeln“, sagt der 33-Jährige.
Beschäftigungsprojekt „Zuverdienst“: Joachim Hagn, joachim.hagn@promentesteiermark.at, 066488162256
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