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Wir suchen 144 Sanitäter für Tag im Parlament

Oberösterreich
13.04.2026 14:00
Sanitäter sind 24 Stunden am Tag für uns alle da.
Sanitäter sind 24 Stunden am Tag für uns alle da.(Bild: BVRD.at)
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Von Krone Oberösterreich

Der Bundesverband Rettungsdienst (BVRD.at) ruft von 18. bis 24. Mai die Aktionswoche Rettungsdienst aus. Events und Aktionen zeigen, wie wichtig Sanitäter für unsere Gesellschaft sind. 144 davon laden wir am 22. Mai ins Parlament nach Wien ein.

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Rettungsdienste weltweit veranstalten im Mai unter dem Namen EMS-Week (Emergency Medical Services Week) Events. In Österreich rufen dazu der Bundesverband Rettungsdienst (BVRD.at) und die „Krone“ vom 18. bis 24. Mai zur Aktionswoche Rettungsdienst auf.

Veranstaltungen, Aktionen und Begegnungen zeigen auf, wie vielseitig, innovativ und unverzichtbar der Rettungsdienst für unsere Gesellschaft ist. Das Beste daran: Jeder kann sich als Teilnehmer, Veranstalter einer Aktion oder beim Abschlussevent im Parlament beteiligen.

Gesucht werden 144 Sanis für ein Abschlussevent im Parlament.
Gesucht werden 144 Sanis für ein Abschlussevent im Parlament.(Bild: BVRD.at)

Wir sind auf der Suche nach…
Firmen, Organisationen, Vereine und Privatpersonen, die etwas zur Aktionswoche beisteuern wollen, können dies hier vornehmen. Egal ob Vortrag, Fortbildung, Gewinnspiel, Vergünstigungen und egal ob an die breite Öffentlichkeit, einen eingeladenen Kreis oder an Sanitäter gerichtet – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Am 22. Mai laden wir 144 Sanitäter aus ganz Österreich zum Abschlussevent ins Parlament ein. Vormittags erhalten die Auserwählten eine Führung bevor es von 12 bis 14 Uhr zum exklusiven Austausch mit politischen Vertretern und Entscheidungsträgern geht. Dazu gleich hier informieren und anmelden – und die Chance nutzen, um die Zukunft des Rettungsdienstes gemeinsam zu gestalten.

Die Aktionswoche Rettungsdienst startet am 18. Mai.
Die Aktionswoche Rettungsdienst startet am 18. Mai.(Bild: BVRD.at)

Eine Woche für lebensrettende Helden
Wenn Menschen Hilfe benötigen, ist der Rettungsdienst da. Rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr. Alle Beschäftigten arbeiten täglich unter großem Druck. Die Aktionswoche Rettungsdienst holt diese Arbeit auf Initiative vom BVRD und der „Krone“ vor den Vorhang. Diese Aktionswoche soll zum jährlichen Fixpunkt in Österreich werden, um zu zeigen

  • wie wichtig der Rettungsdienst für unsere Gesellschaft ist.
  • welche Menschen dahinter stehen.
  • wie viel Innovation und Engagement im Rettungsdienst stecken.

Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Rettungsdienstes mit: www.bvrd.at/emsweek.

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