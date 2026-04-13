Wir suchen 144 Sanitäter für Tag im Parlament

Der Bundesverband Rettungsdienst (BVRD.at) ruft von 18. bis 24. Mai die Aktionswoche Rettungsdienst aus. Events und Aktionen zeigen, wie wichtig Sanitäter für unsere Gesellschaft sind. 144 davon laden wir am 22. Mai ins Parlament nach Wien ein.
Rettungsdienste weltweit veranstalten im Mai unter dem Namen EMS-Week (Emergency Medical Services Week) Events. In Österreich rufen dazu der Bundesverband Rettungsdienst (BVRD.at) und die „Krone“ vom 18. bis 24. Mai zur Aktionswoche Rettungsdienst auf.
Veranstaltungen, Aktionen und Begegnungen zeigen auf, wie vielseitig, innovativ und unverzichtbar der Rettungsdienst für unsere Gesellschaft ist. Das Beste daran: Jeder kann sich als Teilnehmer, Veranstalter einer Aktion oder beim Abschlussevent im Parlament beteiligen.
Wir sind auf der Suche nach…
Firmen, Organisationen, Vereine und Privatpersonen, die etwas zur Aktionswoche beisteuern wollen, können dies hier vornehmen. Egal ob Vortrag, Fortbildung, Gewinnspiel, Vergünstigungen und egal ob an die breite Öffentlichkeit, einen eingeladenen Kreis oder an Sanitäter gerichtet – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Am 22. Mai laden wir 144 Sanitäter aus ganz Österreich zum Abschlussevent ins Parlament ein. Vormittags erhalten die Auserwählten eine Führung bevor es von 12 bis 14 Uhr zum exklusiven Austausch mit politischen Vertretern und Entscheidungsträgern geht. Dazu gleich hier informieren und anmelden – und die Chance nutzen, um die Zukunft des Rettungsdienstes gemeinsam zu gestalten.
Eine Woche für lebensrettende Helden
Wenn Menschen Hilfe benötigen, ist der Rettungsdienst da. Rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr. Alle Beschäftigten arbeiten täglich unter großem Druck. Die Aktionswoche Rettungsdienst holt diese Arbeit auf Initiative vom BVRD und der „Krone“ vor den Vorhang. Diese Aktionswoche soll zum jährlichen Fixpunkt in Österreich werden, um zu zeigen
Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Rettungsdienstes mit: www.bvrd.at/emsweek.
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