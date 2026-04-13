Wir suchen 144 Sanitäter für Tag im Parlament

Am 22. Mai laden wir 144 Sanitäter aus ganz Österreich zum Abschlussevent ins Parlament ein. Vormittags erhalten die Auserwählten eine Führung bevor es von 12 bis 14 Uhr zum exklusiven Austausch mit politischen Vertretern und Entscheidungsträgern geht. Dazu gleich hier informieren und anmelden – und die Chance nutzen, um die Zukunft des Rettungsdienstes gemeinsam zu gestalten.