Westligist droht im Sommer böse Bauchentscheidung

Droht Seekirchen im Sommer die große Überraschung? Erfolgscoach Mario Lapkalo könnte den Wallerseern nach der Saison abhandenkommen. Der 52-Jährige liebäugelt möglicherweise mit einem Abgang.
Seit 20. Oktober 2020 hat Mario Lapkalo bei Westligist Seekirchen das Sagen. Der 52-Jährige schaffte mit den Flachgauern in der vergangenen Saison den Aufstieg aus der Salzburger Liga in die dritthöchste Spielklasse des Landes, hat am Wallersee längst eine Art Legendenstatus erreicht.
|SP
|S
|U
|N
|+/-
|TD
|P
Schon in den vergangenen Jahren schlug der Cheftrainer immer wieder Angebote von höherklassigen Vereinen – auch aus der zweiten Liga – aus, um bei seinem Herzensklub zu bleiben. Im Sommer könnte er allerdings doch abhanden kommen.
„Diese Überlegungen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder“, bestätigte Lapkalo, der einen Abgang nicht ausschließt. „Es kann sein, dass ich mich dafür entscheide, aufzuhören. Aber das ist absolut nicht spruchreif“, machte er deutlich.
Das wäre dann eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Im Moment möchte ich mich aber auf die kommenden Aufgaben im Landescup und in der Liga konzentrieren.
Mario LAPKALO, Cheftrainer SV Seekirchen
„Das wäre dann eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Im Moment möchte ich mich aber auf die kommenden Aufgaben im Landescup und in der Liga konzentrieren.“ Einen neuen Co-Trainer hat indes Kuchl. Weil Andreas Berktold im Sommer gehen wird, lotsen die Tennengauer Andreas Scherer zu sich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.