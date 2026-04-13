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Westligist droht im Sommer böse Bauchentscheidung

Salzburg: Sport-Nachrichten
13.04.2026 10:25
Mario Lapkalo könnte die Trainerbank in Seekirchen im Sommer verlassen.
Mario Lapkalo könnte die Trainerbank in Seekirchen im Sommer verlassen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Droht Seekirchen im Sommer die große Überraschung? Erfolgscoach Mario Lapkalo könnte den Wallerseern nach der Saison abhandenkommen. Der 52-Jährige liebäugelt möglicherweise mit einem Abgang. 

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Seit 20. Oktober 2020 hat Mario Lapkalo bei Westligist Seekirchen das Sagen. Der 52-Jährige schaffte mit den Flachgauern in der vergangenen Saison den Aufstieg aus der Salzburger Liga in die dritthöchste Spielklasse des Landes, hat am Wallersee längst eine Art Legendenstatus erreicht.

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Schon in den vergangenen Jahren schlug der Cheftrainer immer wieder Angebote von höherklassigen Vereinen – auch aus der zweiten Liga – aus, um bei seinem Herzensklub zu bleiben. Im Sommer könnte er allerdings doch abhanden kommen.

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„Diese Überlegungen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder“, bestätigte Lapkalo, der einen Abgang nicht ausschließt. „Es kann sein, dass ich mich dafür entscheide, aufzuhören. Aber das ist absolut nicht spruchreif“, machte er deutlich.

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Das wäre dann eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Im Moment möchte ich mich aber auf die kommenden Aufgaben im Landescup und in der Liga konzentrieren.

Mario LAPKALO, Cheftrainer SV Seekirchen

„Das wäre dann eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Im Moment möchte ich mich aber auf die kommenden Aufgaben im Landescup und in der Liga konzentrieren.“ Einen neuen Co-Trainer hat indes Kuchl. Weil Andreas Berktold im Sommer gehen wird, lotsen die Tennengauer Andreas Scherer zu sich.

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