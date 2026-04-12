Der April macht was er will: Wetter wechselhaft

Unbeständiges Wetter erwartet Tirol zur Mitte des Monats April. Zu Wochenbeginn kann es zwar noch etwas auflockern, doch auch Regen ist bereits am Montag in Tirol zu erwarten. Insgesamt verdichten sich die Wolken von Südwesten her. Ebenso wie Föhn, der Tageshöchsttemperaturen von zwölf bis 22 Grad verspricht.