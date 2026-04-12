Der April macht was er will: Wetter wechselhaft

Ab Montag ist mit Regenschauern in Tirol zu rechnen. Auch Föhn darf erwartet werden und bringt die Temperaturen auf bis zu 22 Grad. Das Wetter wird typisch für April: wechselhaft.
Unbeständiges Wetter erwartet Tirol zur Mitte des Monats April. Zu Wochenbeginn kann es zwar noch etwas auflockern, doch auch Regen ist bereits am Montag in Tirol zu erwarten. Insgesamt verdichten sich die Wolken von Südwesten her. Ebenso wie Föhn, der Tageshöchsttemperaturen von zwölf bis 22 Grad verspricht.
Regen, Wind, Sonne
Außerdem dürfte uns jede Menge Saharastaub beschert sein, der den Himmel zusätzlich trübt, wie die Geosphere erwartet. Am Dienstag soll ebenfalls regnerisch weitergehen, der Wind soll nachlassen. Auch der Mittwoch verregnet – doch auch Sonnenstunden sind möglich. Insgesamt wechselhaft, typisch für April.
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