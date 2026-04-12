Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emissionen gesunken

Durchbruch: Österreich kann so richtig durchatmen!

Österreich
12.04.2026 06:55
Ein echter Ökodurchbruch – die Atemluft in Österreich wird sauberer. (Symbolbild)
Ein echter Ökodurchbruch – die Atemluft in Österreich wird sauberer. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Österreichweite Luftmessungen haben ein ebenso sauberes wie unbestechliches Ergebnis ergeben. Unsere Luft wird immer reiner und erfüllt die EU-Limits früher als vorgegeben.

0 Kommentare

Es wird zwar immer Luft nach oben geben, doch selbst die allerkritischsten Aktivisten müssen – nach den jüngsten Messwerten des Umweltbundesamtes – eingestehen, dass der eingeschlagene Naturpfad mehr als nur zum Aufatmen ermuntert.

Emissionen zentraler Luftschadstoffe massiv gesunken
Ökologisch konkret: Seit 2005 sind die Emissionen zentraler Luftschadstoffe bei uns massiv gesunken! Schwefeldioxid etwa um 59 Prozent, Stickstoffoxide um 56 Prozent. Und auch der atmosphärische Feinstaub wurde mit minus 43 Prozent deutlich reduziert.

Zitat Icon

Die Maßnahmen greifen! Unsere Luft wird Atemzug um Atemzug sauberer. Wir verschnaufen nicht, machen weiter.

Ökominister Norbert Totschnig (ÖVP)

Bild: APA/EXPA

„Vorzeigeland“
„Hinter diesen Zahlen steckt ein radikaler Umbau – sauberere Motoren, moderne Abgasreinigung, ein stetig ansteigender Anteil erneuerbarer Energie und ein wachsender Anteil an umweltfreundlicher Mobilität. Wir konnten einige der strengen Vorgaben aus Brüssel weit vor der Frist im Jahr 2030 erfüllen und sind nicht nur in dieser Hinsicht ein Vorzeigeland“, versichert Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP). Bei Nichterfüllung der Vorgaben drohen milliardenschwere EU-Strafzahlungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
12.04.2026 06:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
145.650 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
111.734 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
110.971 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
2498 mal kommentiert
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Sind Orbáns Tage gezählt? Das sagen die Umfragen
1491 mal kommentiert
Orbán kämpft aktuell um sein politisches Überleben.
Wirtschaft
Energieschock: Experten fordern härteres Sparpaket
1312 mal kommentiert
Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fehlen Milliarden – Österreich steht damit neuerlich vor einem ...
Mehr Österreich
Emissionen gesunken
Durchbruch: Österreich kann so richtig durchatmen!
Krone Plus Logo
Spontane Tests
Jedes zweite Rechenbeispiel blieb leider ungelöst
Afghanische Familien
Karner will nach Urteilen Rückführungen umsetzen
Zeugen gesucht
Zehnjähriger angefahren und Bewusstsein verloren
Salzburger Gaisberg
Paragleiter-Pilot blieb bewusstlos im Baum hängen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf