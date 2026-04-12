Durchbruch: Österreich kann so richtig durchatmen!

Österreichweite Luftmessungen haben ein ebenso sauberes wie unbestechliches Ergebnis ergeben. Unsere Luft wird immer reiner und erfüllt die EU-Limits früher als vorgegeben.
Es wird zwar immer Luft nach oben geben, doch selbst die allerkritischsten Aktivisten müssen – nach den jüngsten Messwerten des Umweltbundesamtes – eingestehen, dass der eingeschlagene Naturpfad mehr als nur zum Aufatmen ermuntert.
Emissionen zentraler Luftschadstoffe massiv gesunken
Ökologisch konkret: Seit 2005 sind die Emissionen zentraler Luftschadstoffe bei uns massiv gesunken! Schwefeldioxid etwa um 59 Prozent, Stickstoffoxide um 56 Prozent. Und auch der atmosphärische Feinstaub wurde mit minus 43 Prozent deutlich reduziert.
Die Maßnahmen greifen! Unsere Luft wird Atemzug um Atemzug sauberer. Wir verschnaufen nicht, machen weiter.
Ökominister Norbert Totschnig (ÖVP)
Bild: APA/EXPA
„Vorzeigeland“
„Hinter diesen Zahlen steckt ein radikaler Umbau – sauberere Motoren, moderne Abgasreinigung, ein stetig ansteigender Anteil erneuerbarer Energie und ein wachsender Anteil an umweltfreundlicher Mobilität. Wir konnten einige der strengen Vorgaben aus Brüssel weit vor der Frist im Jahr 2030 erfüllen und sind nicht nur in dieser Hinsicht ein Vorzeigeland“, versichert Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP). Bei Nichterfüllung der Vorgaben drohen milliardenschwere EU-Strafzahlungen.
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