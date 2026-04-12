Durchbruch: Österreich kann so richtig durchatmen!

„Vorzeigeland“

„Hinter diesen Zahlen steckt ein radikaler Umbau – sauberere Motoren, moderne Abgasreinigung, ein stetig ansteigender Anteil erneuerbarer Energie und ein wachsender Anteil an umweltfreundlicher Mobilität. Wir konnten einige der strengen Vorgaben aus Brüssel weit vor der Frist im Jahr 2030 erfüllen und sind nicht nur in dieser Hinsicht ein Vorzeigeland“, versichert Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP). Bei Nichterfüllung der Vorgaben drohen milliardenschwere EU-Strafzahlungen.