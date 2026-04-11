Lenker telefonierte betrunken auf der Autobahn

Über diese Dreistigkeit staunten die Autobahnpolizisten in Salzburg nicht schlecht: Die Beamten hielten einen 39-jährigen Deutschen auf der Westautobahn an, der während der Fahrt telefonierte. Alkomattest und Führerscheinkontrolle hielten dann noch eine Überraschung bereit ...
Der 39-jährige Deutsche war telefonierend auf der Westautobahn unterwegs, als er von den Polizisten angehalten wurde. Bei der Kontrolle führten die Beamten einen Alkomattest durch. Der ergab einen Wert von 1,4 Promille. Bei der Kontrolle der Papiere stellte sich heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein hat. Die Weiterfahrt wurde verboten, und er wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.