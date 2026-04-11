Lenker telefonierte betrunken auf der Autobahn

Der 39-jährige Deutsche war telefonierend auf der Westautobahn unterwegs, als er von den Polizisten angehalten wurde. Bei der Kontrolle führten die Beamten einen Alkomattest durch. Der ergab einen Wert von 1,4 Promille. Bei der Kontrolle der Papiere stellte sich heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein hat. Die Weiterfahrt wurde verboten, und er wird angezeigt.