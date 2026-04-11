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In Monte Carlo

Dream Final Set! Aclaraz Joins Sinner in the Final

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11.04.2026 07:55
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

The dream final at the ATP tournament in Monte Carlo is set! Following Jannik Sinner ’s victory over Alex Zverev, Carlos Alcaraz also secured his spot on Saturday afternoon. With a 6-4, 6-4 win over Valentin Vacherot, the Spaniard joined the South Tyrolean in the final.

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Here are the match statistics:

Jannik Sinner continued his winning streak against Alexander Zverev in the semifinals of the Monte Carlo Masters 1000 tournament. The world No. 2 defeated the German 6-1, 6-4 on Saturday, winning the head-to-head matchup just as he did most recently in Indian Wells and Miami.

(Bild: Kronen Zeitung)

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For Zverev, it was already his eighth consecutive loss to the 24-year-old. Sinner will face either Spain’s Carlos Alcaraz or local hero Valentin Vacherot in the final in the Principality.

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