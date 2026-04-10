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Despite a 2-0 lead

Gregoritsch’s goal not enough against Hoffenheim

Nachrichten
10.04.2026 05:16
(Bild: APA-Images / dpa / Harry Langer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

FC Augsburg squandered a victory against TSG Hoffenheim in the German Bundesliga, extending the winless streak for Coach Christian Ilzer’s squad. FC Augsburg drew 2-2 at home against TSG, with Austrian national team striker Michael Gregoritsch scoring the hosts’ goal to make it 2-0 (14th minute). 

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Augsburg squandered their comfortable lead before halftime and missed out on the win when Alexis Claude-Maurice missed a penalty kick shortly before the end (85th minute).

(Bild: Kronen Zeitung)

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Hoffenheim, for whom Alexander Prass came on as a substitute in the second half, remained winless for the fourth straight game and currently sit in fifth place. Augsburg, which has been waiting for a win for five games, is in tenth place.

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