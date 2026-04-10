Bregenz landet in skurriler Partie 3. Saisonsieg

Hektische Schlussphase

Nach Wiederbeginn gerieten die Festspielstädter brutal unter Druck, doch statt des Ausgleichs gab es durch Johannes Tartarotti das 2:0 (62.). Der Jubel war groß – aber kurz, da Gragger eine Minute später das 1:2 gelang. Nur 75 Sekunden später hatte Tartarotti das 3:1 am Fuß – hämmerte den Ball aber an die Latte. Besser machte es dann aber Nicolas Rossi (77.). In einer hektischen Schlussphase kam Amstetten durch Peham noch zum 2:3 – mehr aber nicht und so bejubelte SW den dritten Saisonsieg.