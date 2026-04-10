Bregenz landet in skurriler Partie 3. Saisonsieg

Aufatmen in Bregenz! Endlich hat es mit dem dritten Saisonsieg geklappt! Beim Tabellenvierten aus Amstetten feierten die Vorarlberger einen 3:2-Auswärtserfolg. Wie es dazu kam, war aber skurril. In allererster Linie das Tor zum 1:0.
Als der Ball nach 19 Sekunden im Tor der Gastgeber gelandet war, lachte Amstetten-Goalie Estevao – gequält. Denn es war eine Slapstick-Einlage, die für die Bregenz-Führung gesorgt hatte. Langer Ball aus der SW-Abwehr nach vorne, Amstetten-Verteidiger Pertlwieser köpfte an seinem Goalie vorbei in Richtung eigenes Tor und legte so perfekt für Jan Stefanon vor, der zum 1:0 traf. Eine Führung, die sich die Heraf-Elf mit einer starken Leistung in der ersten halben Stunde aber verdiente und in die Pause rettete.
Hektische Schlussphase
Nach Wiederbeginn gerieten die Festspielstädter brutal unter Druck, doch statt des Ausgleichs gab es durch Johannes Tartarotti das 2:0 (62.). Der Jubel war groß – aber kurz, da Gragger eine Minute später das 1:2 gelang. Nur 75 Sekunden später hatte Tartarotti das 3:1 am Fuß – hämmerte den Ball aber an die Latte. Besser machte es dann aber Nicolas Rossi (77.). In einer hektischen Schlussphase kam Amstetten durch Peham noch zum 2:3 – mehr aber nicht und so bejubelte SW den dritten Saisonsieg.
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