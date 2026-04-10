Diese Pläne hat KAC-Bomber Mathias From

60 Punkte in 50 Partien befeuerten das große Interesse in Europa um Mathias From. Zuletzt hat der Dänen-Bomber beim KAC für spektakuläre Auftritte gesorgt. Zwei Rotjacken-Cracks stehen indes vor der Verlängerung. Und auch die Suche nach dem Co-Trainer könnte einen alten Bekannten zurückbringen.
„Vi ses“, sagen die Dänen, wenn sie sich verabschieden und gleichzeitig hoffen, sich irgendwann wiederzusehen. Wie KAC-Topscorer Mathias From, der seine Zelte in Klagenfurt abgebrochen hat und in seine Heimat Dänemark zurückgekehrt ist. Zu einer Vertragsverlängerung kam es nicht.
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