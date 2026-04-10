Diese Pläne hat KAC-Bomber Mathias From

60 Punkte in 50 Partien befeuerten das große Interesse in Europa um Mathias From. Zuletzt hat der Dänen-Bomber beim KAC für spektakuläre Auftritte gesorgt. Zwei Rotjacken-Cracks stehen indes vor der Verlängerung. Und auch die Suche nach dem Co-Trainer könnte einen alten Bekannten zurückbringen.