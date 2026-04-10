Schwarz triumphiert, Ortlieb gelingt Doppelschlag

Ortlieb mit Speed-Double

Weniger eng verlief die Entscheidung bei den Damen. Da hatte die elftplatzierte Elisa Eder bereits 3,04 Sekunden Rückstand auf Nina Ortlieb, die sich nach der Abfahrt auch im Super-G durchsetzte und damit ihr zweites Speed-Double nach 2023 fixierte. Der 29-jährigen Vorarlbergerin am nächsten kam die Tirolerin Stephi Brunner, die 0,37 Sekunden einbüßte und damit sieben Hundertstel vor der Steirerin Anna Schilcher lag, die wie schon in der Abfahrt Bronze holte.