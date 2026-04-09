Ortlieb rast mit großem Vorsprung zu drittem Titel

Scheib mit gewaltiger Steigerung

Die größte Sensation war aber Julia Scheib. Die Siegerin des Riesentorlaufweltcups, die heuer fünf „Riesen“ für sich entscheiden konnte und damit den ÖSV-Rekord von Annemarie Moser-Pröll eingestellt hatte, raste mit Startnummer 29 in ihrer ersten Abfahrt seit Feburar 2019 auf Rang vier. Beeindruckend ihre Steigerung: Im ersten Training am Mittwoch hatte die 27-Jährige noch 10,356 Sekunden Rückstand gehabt. Im zweiten Testlauf waren es als Achte schon nur mehr 2,53 Sekunden. Und im Rennen lag die Rossignol-Pilotin 1,45 Sekunden hinter Siegerin Ortlieb – auf Rang drei fehlten aber nur 43 Hundertstel.