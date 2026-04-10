Stöger? Da warf Schöttel sein Motto über Bord

Kein Sieg in 14 Bundesligaspielen! Daher am 3. Dezember 2017 die Entlassung bei Köln – eine Woche später war Peter Stöger Dortmund-Trainer, führte die Borussen von Platz acht in die Champions League. Was zeigt, welches Standing sich der Wiener bei unseren Nachbarn aufgebaut hatte. Mit Erfolgen - und seiner Art. „Menschenfänger“ sagen jene, die seine Fähigkeit, jedem mit der richtigen Tonalität zu begegnen, den Spieler als Mensch und nicht als „Material“ zu sehen, meinen. Seine Offenheit ist in der Fußball-Bubble ein Alleinstellungsmerkmal. So gab er auch in Deutschland seine Nummer an die Journalisten weiter, war fast immer erreichbar …