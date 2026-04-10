Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bittere Erinnerung

Stöger? Da warf Schöttel sein Motto über Bord

Fußball National
10.04.2026 08:18
Peter Schöttel (r.) hatte Stöger bereits so gut wie zugesagt.
Peter Schöttel (r.) hatte Stöger bereits so gut wie zugesagt.(Bild: GEPA)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Anlässlich des 60. Geburtstags von Peter Stöger blickt „Krone“-Redakteur Florian Gröger auf die Karriere des „Menschenfängers“ ...

0 Kommentare

Kein Sieg in 14 Bundesligaspielen! Daher am 3. Dezember 2017 die Entlassung bei Köln – eine Woche später war Peter Stöger Dortmund-Trainer, führte die Borussen von Platz acht in die Champions League. Was zeigt, welches Standing sich der Wiener bei unseren Nachbarn aufgebaut hatte. Mit Erfolgen - und seiner Art. „Menschenfänger“ sagen jene, die seine Fähigkeit, jedem mit der richtigen Tonalität zu begegnen, den Spieler als Mensch und nicht als „Material“ zu sehen, meinen. Seine Offenheit ist in der Fußball-Bubble ein Alleinstellungsmerkmal. So gab er auch in Deutschland seine Nummer an die Journalisten weiter, war fast immer erreichbar …

Lesen Sie auch:
Peter Stöger stand in seiner Karriere stets im Rampenlicht.
Krone Plus Logo
Peter Stöger wird 60
Karneval, Drohungen und eine „Rutsche“ von Tuchel
09.04.2026

235 Spiele machte er für Austria, 84 für Rapid – geschätzt wird er überall. Das frühe Aus bei Grün-Weiß bleibt wohl jene Wunde, die ihn als Trainer am zweitmeisten schmerzt. Die andere stammt vom Mai 2022. Da war er nach mehreren Treffen mit ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel quasi Nachfolger von Franco Foda. Ehe Ralf Rangnick auch zu Schöttels Überraschung beim ersten Telefonat (eingefädelt von Ex-Salzburg-Sportchef Christoph Freund) großes Interesse zeigte. Da warf Schöttel sein Motto, dass es „Zeit für einen österreichischen Teamchef sei“, über Bord.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
10.04.2026 08:18
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Peter Stöger
KölnDortmund
Champions League
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
138.306 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
101.109 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
94.840 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
867 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
804 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Außenpolitik
„Nicht unser Krieg, aber unsere Interessen“
703 mal kommentiert
Außenministerin Meinl-Reisinger mit ihrem saudischen Amtskollegen, Faisal bin Farhan Al Saud am ...
Mehr Fußball National
Bittere Erinnerung
Stöger? Da warf Schöttel sein Motto über Bord
Krone Plus Logo
Hartberg bei Sturm
Ein „heißer Draht“ zur Familie des Rivalen
Hier im Liveticker:
Red Bull Salzburg gegen LASK 19.30 Uhr
Zweijahresvertrag
Austria: Aufsichtsrat nickte Helm-Verlängerung ab!
Krone Plus Logo
Peter Stöger wird 60
Karneval, Drohungen und eine „Rutsche“ von Tuchel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf