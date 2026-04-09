Karneval, Drohungen und eine „Rutsche“ von Tuchel

Die Farben Grün und Violett prägten seine gesamte Karriere: Vor seinem 60. Geburtstag blickte Peter Stöger auf die erfolgreiche Laufbahn als Spieler und Trainer zurück, ließ mit der „Krone“ schmerzhafte Niederlagen, zahlreiche Titelgewinne und sein jüngstes Aus in Hütteldorf Revue passieren.