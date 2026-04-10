Steirer (65) stürzte mit Traktor ab und verstarb

In Grafendorf in der Nähe von Hartberg (Steiermark) ist am Donnerstagabend ein 65-jähriger Landwirt mit dem Traktor im Wald abgestürzt. Er konnte nur noch tot geborgen werden.
Am frühen Abend ging die 41 Jahre alte Tochter des Mannes in den Wald in Grafendorf, um nach dem 65-Jährigen zu schauen, weil er nicht nach Hause gekommen war. Sie fand den Traktor am Dach liegend im Wald und rief ihren Ehemann zu Hilfe.
Opfer lag unter Gefährt
Der Mann machte dann die schreckliche Entdeckung: Er kletterte die Böschung hinab und fand den 65-Jährigen unter dem Traktor liegend. Das Paar rief die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Er dürfte durch den Sturz über die 60 Meter hohe Böschung aus dem Traktor geschleudert worden und so gestorben sein.
Der Traktor wurde im Anschluss von der Feuerwehr geborgen. Das Kriseninterventionsteam betreute die Angehörigen vor Ort.
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