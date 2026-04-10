Steirer (65) stürzte mit Traktor ab und verstarb

Opfer lag unter Gefährt

Der Mann machte dann die schreckliche Entdeckung: Er kletterte die Böschung hinab und fand den 65-Jährigen unter dem Traktor liegend. Das Paar rief die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Er dürfte durch den Sturz über die 60 Meter hohe Böschung aus dem Traktor geschleudert worden und so gestorben sein.