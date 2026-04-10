Die Austria muss Kärntens besten Bomber stoppen

Der aus dem Maltatal stammende Luca Hassler glänzt heuer in der 2. Fußball-Liga, ist da mit neun Treffern der beste Kärntner Bomber. Der 22-Jährige spricht über das Match am heutigen Freitag in der Heimat gegen die Austria Klagenfurt, seine Zukunft und Ziele.
Neun Tore und vier Assists – Luca Hassler erlebt aktuell die beste Saison seiner Karriere. Der aus dem Maltatal stammende Stürmer im Dienste der Kapfenberger ist damit Kärntens bester Zweitliga-Scorer – generell haben nur sechs Mann öfter ins Schwarze getroffen. Allen voran Amstettens David Peham (14 Goals), Leader der Schützenliste.
Torkonto zweistellig?
Am heutigen Freitag (18 Uhr) will’s der 22-jährige Bomber wieder tun – auswärts gegen die Austria Klagenfurt. „Ich habe ja schon im Hinspiel per Elfernachschuss zum 1:1-Endstand getroffen. Es wäre cool, wenn mein Torkonto nun zweistellig wird – denn das ist mein Ziel“, sagt Hassler, der zuletzt zwei Partien mit einer Oberschenkelzerrung ausfiel, jetzt wieder sein Comeback geben möchte.
Einst in der Akademie des WAC
„Ich habe ja ein Jahr in der U15-AKA des WAC gespielt – das Wörthersee-Stadion kenne ich daher gut. Freunde und Familie werden da sein“, erzählt der Neymar-Fan.
Vertrag läuft aus
Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wie geht’s weiter? „Fix ist nix. Es gibt Interesse aus dem In- und Ausland.“ Da lautet sein Zukunftstraum Italien. „Bei Milan aufzulaufen, wäre unfassbar“, verrät Luca.
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