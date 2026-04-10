Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Er träumt von Italien

Die Austria muss Kärntens besten Bomber stoppen

Fußball National
10.04.2026 15:57
Kapfenbergs Luca Hassler lief zuletzt auch als Kapitän auf.
Kapfenbergs Luca Hassler lief zuletzt auch als Kapitän auf.(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Der aus dem Maltatal stammende Luca Hassler glänzt heuer in der 2. Fußball-Liga, ist da mit neun Treffern der beste Kärntner Bomber. Der 22-Jährige spricht über das Match am heutigen Freitag in der Heimat gegen die Austria Klagenfurt, seine Zukunft und Ziele.

0 Kommentare

Neun Tore und vier Assists – Luca Hassler erlebt aktuell die beste Saison seiner Karriere. Der aus dem Maltatal stammende Stürmer im Dienste der Kapfenberger ist damit Kärntens bester Zweitliga-Scorer – generell haben nur sechs Mann öfter ins Schwarze getroffen. Allen voran Amstettens David Peham (14 Goals), Leader der Schützenliste.

Lesen Sie auch:
Thomas Silberberger
Krone Plus Logo
Silberberger im Pech
WAC-Coach riss sich beim Jubeln das Kreuzband!
09.04.2026
Krone Plus Logo
Spezieller Vertrag
WAC-Boss: „Sonst bin ich der Nächste, der geht!“
07.04.2026

Torkonto zweistellig?
Am heutigen Freitag (18 Uhr) will’s der 22-jährige Bomber wieder tun – auswärts gegen die  Austria Klagenfurt. „Ich habe ja schon im Hinspiel per Elfernachschuss zum 1:1-Endstand getroffen. Es wäre cool, wenn mein Torkonto nun zweistellig wird – denn das ist mein Ziel“, sagt Hassler, der zuletzt zwei Partien mit einer Oberschenkelzerrung ausfiel, jetzt wieder sein Comeback geben möchte.

Lesen Sie auch:
Krone Plus Logo
„Strafe ist überzogen“
120.000 €! Auch Bundesliga ist Austria-Gläubiger
08.04.2026
Krone Plus Logo
Skandal bei Frauenteam
„Downie“! Austria-Präsident als behindert betitelt
07.04.2026
Krone Plus Logo
Vier Tage, drei Spiele
Austria-Trainer: „Die Amateure haben Priorität!“
03.04.2026

Einst in der Akademie des WAC
„Ich habe ja ein Jahr in der U15-AKA des WAC gespielt – das Wörthersee-Stadion kenne ich daher gut. Freunde und Familie werden da sein“, erzählt der Neymar-Fan.

Vertrag läuft aus
Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wie geht’s weiter? „Fix ist nix. Es gibt Interesse aus dem In- und Ausland.“ Da lautet sein Zukunftstraum Italien. „Bei Milan aufzulaufen, wäre unfassbar“, verrät Luca.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
10.04.2026 15:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
139.044 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
103.838 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
98.967 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Außenpolitik
USA erwägen Truppenabzug aus vorlauten Staaten
1110 mal kommentiert
US-Soldaten in Deutschland
Wirtschaft
Energieschock: Experten fordern härteres Sparpaket
918 mal kommentiert
Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fehlen Milliarden – Österreich steht damit neuerlich vor einem ...
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
877 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Mehr Fußball National
Er träumt von Italien
Die Austria muss Kärntens besten Bomber stoppen
Krone Plus Logo
Heißes Duell wartet
Derby der letzten Chance im heimischen Titelkampf
Krone Plus Logo
Lieblingsgegner wartet
Der GAK ist im Ländle „nicht auf Urlaubsreise!“
„Danke für alles“
Austria-Legende verlässt Verein nach 17 Jahren
Salzburg fordert LASK
Im engen Titelrennen hilft den Bullen nur ein Sieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf