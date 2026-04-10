Die Austria muss Kärntens besten Bomber stoppen

Torkonto zweistellig?

Am heutigen Freitag (18 Uhr) will’s der 22-jährige Bomber wieder tun – auswärts gegen die Austria Klagenfurt. „Ich habe ja schon im Hinspiel per Elfernachschuss zum 1:1-Endstand getroffen. Es wäre cool, wenn mein Torkonto nun zweistellig wird – denn das ist mein Ziel“, sagt Hassler, der zuletzt zwei Partien mit einer Oberschenkelzerrung ausfiel, jetzt wieder sein Comeback geben möchte.