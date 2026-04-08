120.000 €! Auch Bundesliga ist Austria-Gläubiger

Die Misswirtschaft von Zweitligist Austria Klagenfurt unter Gesellschafter Zeljko Karajica mündete bekanntermaßen in der Insolvenz. Schon während der vergangenen Saison hatte man ja stets verpasst, die geforderten Liquiditätsberichte der Bundesliga zu übermitteln. Auch der Jahresabschluss für 2024/25 wurde von Steuerberater Gerhard Engl zwar abgeschickt – Wirtschaftsprüfer Ulrich Krassnig durfte aufgrund unvollständiger Unterlagen diesen aber gar nicht testieren. Die „Krone“ hatte stets darüber berichtet.