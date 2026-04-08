120.000 €! Auch Bundesliga ist Austria-Gläubiger

Die insolvente Austria Klagenfurt wurde von der Bundesliga nun wegen vieler bekannter Verstöße sanktioniert – und das gleich mit einer Strafe von 120.000 Euro! Masseverwalter Michael Pontasch erklärt die Sachlage – und erläutert, was dies für das Sanierungsverfahren bedeutet. Und: Der in Klagenfurt lebende Trainer Sinan Bytyqi „stoppt“ den FAC bei den Aufstiegsambitionen.
Die Misswirtschaft von Zweitligist Austria Klagenfurt unter Gesellschafter Zeljko Karajica mündete bekanntermaßen in der Insolvenz. Schon während der vergangenen Saison hatte man ja stets verpasst, die geforderten Liquiditätsberichte der Bundesliga zu übermitteln. Auch der Jahresabschluss für 2024/25 wurde von Steuerberater Gerhard Engl zwar abgeschickt – Wirtschaftsprüfer Ulrich Krassnig durfte aufgrund unvollständiger Unterlagen diesen aber gar nicht testieren. Die „Krone“ hatte stets darüber berichtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.