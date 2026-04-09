Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rüstungsindustrie

RLB: „Neutralität darf nicht Naivität bedeuten“

Steiermark
09.04.2026 11:23
Generaldirektor Martin Schaller
Generaldirektor Martin Schaller(Bild: RLB Steiermark)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Beim Konjunkturgespräch der Raiffeisenlandesbank Steiermark drehte sich am Mittwochabend alles um das Thema Sicherheit. Generaldirektor Martin Schaller plädierte dafür, die Verteidigungsfähigkeit auszubauen.

0 Kommentare

Das Thema am Mittwochabend in Raaba bei Graz  war „Sicherheit im Wandel, Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft“. Generaldirektor Martin Schaller spielte auf US-Präsident Donald Trump und den Irankrieg an: Was man derzeit erlebt, sei keine leichte konjunkturelle Delle, sondern tektonische Verschiebungen. 

Nicht isolieren, sondern investieren
Gewohnte Sicherheiten würden an Stabilität verlieren. Handelsabkommen wie mit Indien oder der Mercosur-Vertrag gewinnen für Schaller an Bedeutung gewinnen, Isolation und Heraushalten würden nicht helfen. Es brauche jetzt unternehmerischen Mut. Schaller plädierte dafür, dass Verteidigungsfähigkeit und die Rüstungsindustrie ausgebaut und finanziert werden müssten. „Neutralität darf nicht Naivität bedeuten.“

China oder USA?
Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung, beschäftigte sich mit dem internationalen Schmieden von Industriestrategien sowie der österreichischen Industriepolitik. In der Koalition wurden 344 Vorschläge zur nationalen Industriestrategie gemacht, umgesetzt wurden bisher zwei Prozent der Vorschläge. „Die USA haben eine Strategie, ebenso wie Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu, und sie sind im Tandem unterwegs“, sagte Helmenstein. Das Vorgehen der USA am Golf muss in einem größeren Rahmen gesehen werden – es gehe um das Duell USA-China, wer künftig wirtschaftlich dominieren werde. 

Harald Vodosek, Martin Schaller, Velina Tchakarova, Wolfgang Plasser und Christian Helmenstein. ...
Harald Vodosek, Martin Schaller, Velina Tchakarova, Wolfgang Plasser und Christian Helmenstein. (v.l.)(Bild: RLB Steiermark)

IV für Handelsabkommen
Aus österreichischer Sicht sollten Handelsabkommen genutzt werden, sagte Helmenstein. Jenes mit Kanada habe den Handel versechseinhalbfacht, jenes mit Chile verelffacht. Das werde auch bei den Abkommen mit Indien und bei Mercosur so sein. Die Potenziale aus österreichischer Sicht: Man sollte über Dual Use-Produkte sprechen. „Österreichs Erfolg war immer die Nische. Da geht es etwa um Drohnentechnologie, die in der Landwirtschaft wie auch auf dem Schlachtfeld einsetzbar ist.“

Irankrieg beeinflusst heimische Industrie
Die Geostrategin und Analystin Velina Tchakarova sagte, man könne angesichts der Waffenruhe am Golf ein bisschen aufatmen. Auch wenn es derzeit chaotisch ausschaue, so habe die US-Politik mit ihrer Sicherheits- und Verteidigungsstrategie doch einen roten Faden: Venezuela im Jänner wurde im US-Sinne gelöst. Russland werde als reines sicherheitspolitisches Problem der Europäer gesehen, und die Frage des Iran sei eben angegangen worden. Die geopolitische Krise bleibt bestehen, mit ihren langwierigen Effekten. 

Bundesheer-Generalleutnant Harald Vodosek, nationaler Rüstungsdirektor, meinte zur österreichischen Sicherheitsstrategie: „Wir bauen uns im euro-transatlantischen Kontext einen Schutzschirm auf.“ Im Zuge der Nachrüstung des Bundesheeres baue man die Zusammenarbeit und die Wertschöpfung mit österreichischen Betrieben aus.

Der CEO des Kapfenberger Zulieferers Pankl AG, Wolfgang Plasser,  sprach angesichts des Konflikts am Golf von gestörten Lieferketten, einem Mangel an Containern und von gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen.

Unter den Gästen waren Landtagsabgeordnete Martina Kaufmann in Vertretung von LH-Vize Manuela Khom (ÖVP), Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP), Wirtschaftskammer-Vizepräsidenten Dietmar Schweiggl und Herbert Ritter, Landwirtschaftskammer-Direktor Werner Brugner, IV-Steiermark-Vizepräsident Markus Ritter, Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler, Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer, RLB-Steiermark-Aufsichtsratspräsident Josef Hainzl sowie die weiteren RLB-Vorstände Ariane Pfleger, Rainer Stelzer und Florian Stryeck.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
09.04.2026 11:23
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
138.107 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
135.726 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Vierfache Mama hingerichtet, unter Gras verscharrt
125.361 mal gelesen
Die 38-Jährige wurde ermordet und unter Gras im eigenen Garten verscharrt.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1633 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1098 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
969 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf