RLB: „Neutralität darf nicht Naivität bedeuten“

Das Thema am Mittwochabend in Raaba bei Graz war „Sicherheit im Wandel, Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft“. Generaldirektor Martin Schaller spielte auf US-Präsident Donald Trump und den Irankrieg an: Was man derzeit erlebt, sei keine leichte konjunkturelle Delle, sondern tektonische Verschiebungen.

Nicht isolieren, sondern investieren

Gewohnte Sicherheiten würden an Stabilität verlieren. Handelsabkommen wie mit Indien oder der Mercosur-Vertrag gewinnen für Schaller an Bedeutung gewinnen, Isolation und Heraushalten würden nicht helfen. Es brauche jetzt unternehmerischen Mut. Schaller plädierte dafür, dass Verteidigungsfähigkeit und die Rüstungsindustrie ausgebaut und finanziert werden müssten. „Neutralität darf nicht Naivität bedeuten.“

China oder USA?

Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung, beschäftigte sich mit dem internationalen Schmieden von Industriestrategien sowie der österreichischen Industriepolitik. In der Koalition wurden 344 Vorschläge zur nationalen Industriestrategie gemacht, umgesetzt wurden bisher zwei Prozent der Vorschläge. „Die USA haben eine Strategie, ebenso wie Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu, und sie sind im Tandem unterwegs“, sagte Helmenstein. Das Vorgehen der USA am Golf muss in einem größeren Rahmen gesehen werden – es gehe um das Duell USA-China, wer künftig wirtschaftlich dominieren werde.