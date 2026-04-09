RLB: „Neutralität darf nicht Naivität bedeuten“

Beim Konjunkturgespräch der Raiffeisenlandesbank Steiermark drehte sich am Mittwochabend alles um das Thema Sicherheit. Generaldirektor Martin Schaller plädierte dafür, die Verteidigungsfähigkeit auszubauen.
Das Thema am Mittwochabend in Raaba bei Graz war „Sicherheit im Wandel, Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft“. Generaldirektor Martin Schaller spielte auf US-Präsident Donald Trump und den Irankrieg an: Was man derzeit erlebt, sei keine leichte konjunkturelle Delle, sondern tektonische Verschiebungen.
Nicht isolieren, sondern investieren
Gewohnte Sicherheiten würden an Stabilität verlieren. Handelsabkommen wie mit Indien oder der Mercosur-Vertrag gewinnen für Schaller an Bedeutung gewinnen, Isolation und Heraushalten würden nicht helfen. Es brauche jetzt unternehmerischen Mut. Schaller plädierte dafür, dass Verteidigungsfähigkeit und die Rüstungsindustrie ausgebaut und finanziert werden müssten. „Neutralität darf nicht Naivität bedeuten.“
China oder USA?
Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung, beschäftigte sich mit dem internationalen Schmieden von Industriestrategien sowie der österreichischen Industriepolitik. In der Koalition wurden 344 Vorschläge zur nationalen Industriestrategie gemacht, umgesetzt wurden bisher zwei Prozent der Vorschläge. „Die USA haben eine Strategie, ebenso wie Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu, und sie sind im Tandem unterwegs“, sagte Helmenstein. Das Vorgehen der USA am Golf muss in einem größeren Rahmen gesehen werden – es gehe um das Duell USA-China, wer künftig wirtschaftlich dominieren werde.
IV für Handelsabkommen
Aus österreichischer Sicht sollten Handelsabkommen genutzt werden, sagte Helmenstein. Jenes mit Kanada habe den Handel versechseinhalbfacht, jenes mit Chile verelffacht. Das werde auch bei den Abkommen mit Indien und bei Mercosur so sein. Die Potenziale aus österreichischer Sicht: Man sollte über Dual Use-Produkte sprechen. „Österreichs Erfolg war immer die Nische. Da geht es etwa um Drohnentechnologie, die in der Landwirtschaft wie auch auf dem Schlachtfeld einsetzbar ist.“
Irankrieg beeinflusst heimische Industrie
Die Geostrategin und Analystin Velina Tchakarova sagte, man könne angesichts der Waffenruhe am Golf ein bisschen aufatmen. Auch wenn es derzeit chaotisch ausschaue, so habe die US-Politik mit ihrer Sicherheits- und Verteidigungsstrategie doch einen roten Faden: Venezuela im Jänner wurde im US-Sinne gelöst. Russland werde als reines sicherheitspolitisches Problem der Europäer gesehen, und die Frage des Iran sei eben angegangen worden. Die geopolitische Krise bleibt bestehen, mit ihren langwierigen Effekten.
Bundesheer-Generalleutnant Harald Vodosek, nationaler Rüstungsdirektor, meinte zur österreichischen Sicherheitsstrategie: „Wir bauen uns im euro-transatlantischen Kontext einen Schutzschirm auf.“ Im Zuge der Nachrüstung des Bundesheeres baue man die Zusammenarbeit und die Wertschöpfung mit österreichischen Betrieben aus.
Der CEO des Kapfenberger Zulieferers Pankl AG, Wolfgang Plasser, sprach angesichts des Konflikts am Golf von gestörten Lieferketten, einem Mangel an Containern und von gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen.
Unter den Gästen waren Landtagsabgeordnete Martina Kaufmann in Vertretung von LH-Vize Manuela Khom (ÖVP), Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP), Wirtschaftskammer-Vizepräsidenten Dietmar Schweiggl und Herbert Ritter, Landwirtschaftskammer-Direktor Werner Brugner, IV-Steiermark-Vizepräsident Markus Ritter, Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler, Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer, RLB-Steiermark-Aufsichtsratspräsident Josef Hainzl sowie die weiteren RLB-Vorstände Ariane Pfleger, Rainer Stelzer und Florian Stryeck.
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