Jetzt ist es fix! Zöchling neuer Damen-Cheftrainer

Man habe mit ihm einen Trainer gewonnen, der „bewiesen hat, dass er Athletinnen und Athleten erfolgreich weiterentwickeln kann“, sagte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher in der Aussendung des Skiverbands. Zöchling war bereits zwischen 2010 und 2024 im ÖSV tätig und in dieser Zeit unter anderem als Konditions- und Techniktrainer bei den Frauen engagiert. Auch im Nachwuchsbereich bringt der Niederösterreicher Erfahrung mit. In Norwegen kümmerte er sich seit 2024 um die Skirennläuferinnen in den technischen Disziplinen und hatte damit seinen Anteil an der olympischen Silbermedaille von Thea Louise Stjernesund (RTL) in Cortina vor zwei Monaten.