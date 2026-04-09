„Das Wichtigste ist jetzt, den Teller zu behalten“

Wie die Zeit vergeht! Im Sommer werden es zehn Jahre, dass Stefan Hierländer in der Sturm-Dress steckt. 2016 war der Kärntner ablösefrei von RB Leipzig an die Mur gewechselt, wo er sich seitdem zu einer wahren Klub-Legende entwickelt hat. Nach dieser Saison läuft sein Vertrag aus, der Kapitän sprach mit der „Krone“ über seine Zukunft.