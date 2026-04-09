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Hierländer-Zukunft

„Das Wichtigste ist jetzt, den Teller zu behalten“

Fußball National
09.04.2026 12:30
Stefan Hierländer kurz nach seinem Wechsel zu Sturm am Grazer Uhrturm
Stefan Hierländer kurz nach seinem Wechsel zu Sturm am Grazer Uhrturm(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Wie die Zeit vergeht! Im Sommer werden es zehn Jahre, dass Stefan Hierländer in der Sturm-Dress steckt. 2016 war der Kärntner ablösefrei von RB Leipzig an die Mur gewechselt, wo er sich seitdem zu einer wahren Klub-Legende entwickelt hat. Nach dieser Saison läuft sein Vertrag aus, der Kapitän sprach mit der „Krone“ über seine Zukunft.

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314 Spiele, 23 Tore und 25 Vorlagen – so die nackten Zahlen der bisherigen Karriere von Stefan Hierländer bei Sturm. Kurzum: Beeindruckend!  Wie viele Spiele noch dazukommen, ist ungewiss.

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