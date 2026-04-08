Straka nimmt zum 5. Mal Anlauf auf Augusta-Masters

Woods trotz Abwesenheit großes Gesprächsthema

Woods ist als Fünffachsieger der große Abwesende. Durch seinen Autounfall hatte er zuletzt für reichlich Negativschlagzeilen gesorgt. Deshalb ist er auch beim Masters Gesprächsthema. „Er ist ein Mensch wie alle anderen auch und wir haben Schwierigkeiten. Es ist schade. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, dass es ein bisschen egoistisch ist von ihm, Auto zu fahren und andere Leute in Gefahr zu bringen“, sagte Jason Day. „Aber wenn du der Spieler bist, der er war, und so einen starken Willen hat, dann denkt er, er schafft fast alles. Und deswegen fährt er vermutlich, auch wenn er ein bisschen unter Drogeneinfluss steht.“