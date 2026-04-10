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Wanderbare Steiermark

Natur und Stille genießen im schönen Almenland

Steiermark
10.04.2026 11:00
Bei so einem herrlichen Ausblick schlägt jedes Wanderherz höher!
Bei so einem herrlichen Ausblick schlägt jedes Wanderherz höher!(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Den Naturpark Almenland bringt das „Krone“-Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti unseren Lesern diesmal näher: Vom Holzskulpturenweg in Nechnitz geht es über frühlingshafte Almen und aussichtsreiche Höhen bis zum Gerlerkreuz.

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Mit der Krokusblüte beginnt im Naturpark Almenland die Wandersaison. Die weitläufigen Almflächen sind geprägt von violetten, lilafarbenen und weißen Blüten. Die Gerler-Runde führt durch ruhige Landschaftsräume entlang des Bergrückens zwischen Nechnitz und dem Gerlerkreuz (Teichalm).

Ob violett, weiß oder gelb – derzeit blühen die Krokusse in den strahlendsten Farben.
Ob violett, weiß oder gelb – derzeit blühen die Krokusse in den strahlendsten Farben.(Bild: Weges)

Bereits zu Beginn bietet der Holzskulpturenweg in Nechnitz einen abwechslungsreichen Einstieg, bevor offene Almen und lichte Waldpassagen folgen und Ausblicke zum Schöckl und zur Roten Wand freigeben. Der Rückweg verläuft auf tiefer gelegenen, weniger frequentierten Wegen durch einen waldgeprägten Abschnitt mit vereinzelten Höfen und Lichtungen.

Fazit: die ruhigere Seite des Almenlandes.

Heimische Waldtiere wurden für den Holzskulpturenweg kunstvoll geschnitzt.
Heimische Waldtiere wurden für den Holzskulpturenweg kunstvoll geschnitzt.(Bild: Weges)

Wir starten beim Eingangsportal des Holzskulpturenweges, gehen über die Wiese und wandern auf einer Forststraße durch den Wald bergauf. Entlang des Anstiegs passieren wir mehrere Holzskulpturen und Infotafeln. Nach Haiders Holzknechthütte führt ein kurzer, steiler Abschnitt über eine Wiese auf das Gipfelplateau des Gschaidbergs (1240 m). Im leichten Auf und Ab wandern wir den Höhenrücken in Richtung Teichalm weiter.

Über weitläufige Almen geht´s dahin – ein Marterl lädt zur Andacht.
Über weitläufige Almen geht´s dahin – ein Marterl lädt zur Andacht.(Bild: Weges)

Die Route führt über Almflächen, durch Lärchwiesen und Waldabschnitte – über die Hubenhalt – zur Gerlerhütte (ab 1. Mai geöffnet) und dem Gerlerkreuz (1275 m). Ab hier geht’s kontinuierlich bergab, zunächst ein Stück entlang einer Asphaltstraße und anschließend auf dem Weg 756 durch den Wald.

Daten & Fakten

  • Tourendaten: 14,4 km/ 630 Hm/ Gehzeit ca. 5 h.
  • Anforderungen: Mix aus Forststraßen und Steigen; Holzskulpturenweg und Naturpark-Beschilderung; ab dem Gerlerkreuz wenige Markierungen (digitale Navigation empfohlen).
  • Ausgangspunkt: Holzskulpturenweg, in der Nähe des Gasthofes/Almenlandwirt Haider (8163 Fladnitz an der Teichalm, Nechnitz 11).
  • Einkehrmöglichkeiten: Almenlandwirt Haider,  03179/6119, almlandwirt-haider.at, Gasthof Frankenhof,  03179/6111, frankenhof.at.
  • Buchtipp: Rother Wanderführer Oststeiermark, 50 Touren mit GPS-Tracks, 3. Auflage 2023, 17,40 €  (in den Geschäftsstellen der Erlebnisregion Oststeiermark und im Buchhandel erhältlich).
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv. 

Im weiteren Verlauf orientieren wir uns an den Wegweisern Richtung Nechnitz. Beim Gehöft Groß Wild wandern wir kurz auf einer Asphaltstraße bergauf und folgen anschließend wieder Forstwegen durch den Wald.

Schließlich erreichen wir die Landesstraße, auf der wir rechts zurück zum Ausgangspunkt gehen.

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