Natur und Stille genießen im schönen Almenland

Wir starten beim Eingangsportal des Holzskulpturenweges, gehen über die Wiese und wandern auf einer Forststraße durch den Wald bergauf. Entlang des Anstiegs passieren wir mehrere Holzskulpturen und Infotafeln. Nach Haiders Holzknechthütte führt ein kurzer, steiler Abschnitt über eine Wiese auf das Gipfelplateau des Gschaidbergs (1240 m). Im leichten Auf und Ab wandern wir den Höhenrücken in Richtung Teichalm weiter.