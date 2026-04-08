Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wenig Fußball ...

Der Bundesliga-Hit verfehlte den Durchschnitt klar

Bundesliga
08.04.2026 06:48
In Hütteldorf wurde nur wenig Fußball gespielt.
In Hütteldorf wurde nur wenig Fußball gespielt.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Mit 47:54 Minuten boten Rapid und Sturm am Sonntag nur wenig Fußball. Johannes Hoff Thorup erwartet eine Reaktion …

0 Kommentare

Der Eindruck täuschte nicht: Der Hit zwischen Rapid und Sturm war am Ostersonntag vor allem nach der Pause von vorrangig von den Gästen herbeigeführten Unterbrechungen geprägt, was sich letztlich auch klar auf die Netto-Spielzeit auswirkte. Mit 47:54 Minuten lag diese laut „Opta“ deutlich unter dem Liga-Schnitt, der diese Saison bislang 51:24 Minuten betrug.

„Fehler, die so nicht passieren dürfen“
Ein Faktum, welches das Duell nicht entschieden hat, da Sturm den klar besseren Tag erwischt hatte. Doch auf welches die Schiedsrichter künftig mehr achten müssen – mit fünf Minuten Nachspielzeit in Hälfte zwei wie am Sonntag ist es in so einem Fall nicht getan! Unabhängig davon hat Rapid allerhand aufzuarbeiten: „Es waren Fehler dabei, die so nicht passieren dürfen. Wichtig wird sein, wie unsere Antwort ausfällt, wie die Leader in unserer Gruppe reagieren“, betonte Trainer Johannes Hoff Thorup in Blickrichtung sonntägiges Derby in Favoriten. „Wir haben viel Positives, auf dem wir nach wie vor aufbauen können.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
08.04.2026 06:48
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
137.218 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
135.272 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
128.618 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1266 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1222 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1092 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Mehr Bundesliga
Wenig Fußball ...
Der Bundesliga-Hit verfehlte den Durchschnitt klar
Nach Rot
Liga sperrt Plavotic, Spendlhofer und Diawara
Jetzt ist es fix
Atalan weg, Silberberger übernimmt in Wolfsberg
Krone Plus Logo
Meister legt vor
Sturm-Sportchef: „Darauf können wir stolz sein“
WAC wechselt Trainer
Atalan gekündigt! Das ist nun sein Nachfolger

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf