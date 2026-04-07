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Verrückte Landesliga:

Rochade! Jetzt ist wieder Tillmitsch an der Spitze

Fußball Unterhaus
07.04.2026 17:51
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

Die Tabellenführung in der steirischen Landesliga wird derzeit öfter gewechselt als so manche Unterhose. War es in der Vorwoche noch Wildon, erklommen an diesem Spieltag die Tillmitscher erstmals seit Runde vier wieder die Spitze. Bei uns sehen Sie die Highlights der 20. Runde im Video.

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