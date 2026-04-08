Zum ersten Mal seit 16 Jahren droht Orbán Abwahl

Nach 16 Jahren an der Macht könnte Viktor Orbán bei der Wahl am Sonntag erstmals in Ungarn abgewählt werden – eine historische Wende, die bisher undenkbar schien. Politologin Eszter Kováts von der Universität Wien betont, dass Péter Magyar mit klaren Botschaften zu den Alltagssorgen der Menschen punkten kann: steigende Preise, wirtschaftliche Unsicherheit und das Gefühl, von der Regierung im Stich gelassen zu werden. „Er hat eine neue Partei gegründet, die ehemaligen Wähler der alten Oppositionsparteien anspricht und nach und nach auch Stimmen aus der Fidesz-Partei gewinnt.“ Den ganzen Talk sehen Sie im Video oben!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.