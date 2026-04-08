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Historische Wende?

Zum ersten Mal seit 16 Jahren droht Orbán Abwahl

krone.tv
08.04.2026 10:43
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Nach 16 Jahren an der Macht könnte Viktor Orbán bei der Wahl am Sonntag erstmals in Ungarn abgewählt werden – eine historische Wende, die bisher undenkbar schien. Politologin Eszter Kováts von der Universität Wien betont, dass Péter Magyar mit klaren Botschaften zu den Alltagssorgen der Menschen punkten kann: steigende Preise, wirtschaftliche Unsicherheit und das Gefühl, von der Regierung im Stich gelassen zu werden. „Er hat eine neue Partei gegründet, die ehemaligen Wähler der alten Oppositionsparteien anspricht und nach und nach auch Stimmen aus der Fidesz-Partei gewinnt.“ Den ganzen Talk sehen Sie im Video oben!

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