Rudelbildung! Adeyemi erklärt provokanten Jubel

„Das ist stecken geblieben“

Auf die Szenen angesprochen meinte Adeymi nach Schlusspfiff in der Mixed Zone: „Normalerweise bin ich nicht der Spieler, der den Fans etwas zeigt, aber ich bin jetzt fast vier Jahre bei dem Verein und vergesse nicht die Spiele, dass Stuttgart bei uns gespielt und das Gleiche gemacht hat. Das ist stecken geblieben bei mir und deshalb gab es heute auch so einen Jubel. Das soll nichts Persönliches sein, sondern nur ein Reminder daran, dass ich nichts vergessen habe.“