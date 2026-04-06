Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Psychische Krankheiten

„Viele Mütter suchen sich erst viel zu spät Hilfe“

Steiermark
06.04.2026 09:00
Anita Adamiczek, Leiterin des Grazer Frauengesundheitszentrums, und Psychiaterin und ...
Anita Adamiczek, Leiterin des Grazer Frauengesundheitszentrums, und Psychiaterin und Psychotherapeutin Erika Richter(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Psychiaterin Erika Richter und das Frauengesundheitszentrum in Graz bieten seit Kurzem eine Sprechstunde für schwangere Frauen, frischgebackene Mütter und deren Angehörige an. Der Druck, „perfekt“ zu sein, ist groß, sagt Richter. „Die meisten kommen viel zu spät.“

0 Kommentare

Das Baby ist da, das Glück ist perfekt – muss perfekt sein, denn die Erwartung ist groß. „Psychische Gesundheit rund um die Geburt ist ein blinder Fleck und ein Tabuthema“, sagt Anita Adamiczek, Leiterin des Grazer Frauengesundheitszentrums. „Frauen müssen glücklich sein mit ihrem ersten Kind. Sie sehen auf Social Media ständig, wie schön alles ist.“ 

Wenn sich das Glück nicht einstellt, warten viele zu lange, sich Hilfe zu holen. Eine von fünf Frauen ist von postnataler Depression betroffen, weiß Psychiaterin und Psychotherapeutin Erika Richter. Zwar gibt es Angebote für Mütter mit psychiatrischen Auffälligkeiten. „Aber die Schwellenangst, sich an die Psychiatrie zu wenden, ist sehr groß. Die meisten kommen viel zu spät, wenn die Not schon enorm ist, im letzten Abdruck.“

Zitat Icon

Mit der Sprechstunde schließen wir eine Versorgungslücke und stellen sicher, dass Frauen und Familien in dieser sensiblen Lebensphase frühzeitig Hilfe erhalten.

Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ)

Bild: Christian Jauschowetz

Niederschwelliges Angebot
So entstand die Idee zur Sprechstunde im Frauengesundheitszentrum, die die Stadt Graz finanziert. Jeden ersten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr findet sie im Frauengesundheitszentrum am Joanneumring 3 statt, die nächste ist am 6. Mai. Um eine Anmeldung wird gebeten, aber auch wer spontan kommt, wird nach Möglichkeit drangenommen. In der Sprechstunde haben die Mütter – und deren Angehörige, denn auch Väter können betroffen sein – die Möglichkeit, einfach zu reden. Fragen zu stellen, Bedürfnisse zu äußern. „Die häufigste Frage ist: ,Ist das normal oder werde ich verrückt?‘“, sagt Richter.

Die wichtigste Botschaft: Man kann etwas tun! „Durch das möglichst frühe und niederschwellige Gespräch können wir Erkrankungen verhindern und vermindern. Ohne Ängste versuchen wir zu erkennen, was die Frau braucht.“ 

Risikofaktoren
Wann man sich Hilfe holen sollte

„Es kann jede treffen: Eine von fünf Frauen ist von postnataler Depression betroffen“, sagt Anita Adamiczek. Manche Mütter sind jedoch besonders gefährdet.

Es gibt eine Reihe an möglichen Risikofaktoren:

  • Psychische Krankheiten schon vor der Schwangerschaft
  • Gewalterfahrungen
  • Ungeplante Schwangerschaft
  • Unerwarteter Kaiserschnitt
  • Trennung in der Schwangerschaft
  • Traumatische Geburtserfahrungen 
  • Finanzielle Probleme
  • Verluste wichtiger Bezugspersonen

Alarmzeichen, bei denen man sich Hilfe suchen sollte, sind:

  • Schlafstörungen
  • Starke Ängste und Sorgen
  • Abschalten und Alleinesein ist nicht mehr möglich
  • Das Gefühl, das Baby nicht versorgen zu können
  • Wenn man keine Freude empfinden kann

Was ist „normal“?
„Eine Geburt ist die größte Stress-Erfahrung im Leben einer Frau. Das kann einen völlig aus der Bahn werfen. Dann kommen die hormonellen Veränderungen dazu, die zu den sogenannten Baby-Blues-Tagen führen“, erklärt Erika Richter. Wenn diese Heultage sich mehren und nach drei bis fünf Tagen nicht abklingen, ist Vorsicht geboten. „Lieber einmal mehr reden als einmal zu wenig“, sagt Richter. Denn die Risiken einer unbehandelten Depression reichen von Selbstverletzung bis hin zum (erweiterten) Suizid. 

Info und Anmeldung: 0316 83 79 98, frauen.gesundheit@fgz.co.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
06.04.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
119.196 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
109.317 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
107.841 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2090 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1477 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
1034 mal kommentiert
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf