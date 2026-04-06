„Viele Mütter suchen sich erst viel zu spät Hilfe“

Niederschwelliges Angebot

So entstand die Idee zur Sprechstunde im Frauengesundheitszentrum, die die Stadt Graz finanziert. Jeden ersten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr findet sie im Frauengesundheitszentrum am Joanneumring 3 statt, die nächste ist am 6. Mai. Um eine Anmeldung wird gebeten, aber auch wer spontan kommt, wird nach Möglichkeit drangenommen. In der Sprechstunde haben die Mütter – und deren Angehörige, denn auch Väter können betroffen sein – die Möglichkeit, einfach zu reden. Fragen zu stellen, Bedürfnisse zu äußern. „Die häufigste Frage ist: ,Ist das normal oder werde ich verrückt?‘“, sagt Richter.