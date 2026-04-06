„Viele Mütter suchen sich erst viel zu spät Hilfe“

Psychiaterin Erika Richter und das Frauengesundheitszentrum in Graz bieten seit Kurzem eine Sprechstunde für schwangere Frauen, frischgebackene Mütter und deren Angehörige an. Der Druck, „perfekt“ zu sein, ist groß, sagt Richter. „Die meisten kommen viel zu spät.“
Das Baby ist da, das Glück ist perfekt – muss perfekt sein, denn die Erwartung ist groß. „Psychische Gesundheit rund um die Geburt ist ein blinder Fleck und ein Tabuthema“, sagt Anita Adamiczek, Leiterin des Grazer Frauengesundheitszentrums. „Frauen müssen glücklich sein mit ihrem ersten Kind. Sie sehen auf Social Media ständig, wie schön alles ist.“
Wenn sich das Glück nicht einstellt, warten viele zu lange, sich Hilfe zu holen. Eine von fünf Frauen ist von postnataler Depression betroffen, weiß Psychiaterin und Psychotherapeutin Erika Richter. Zwar gibt es Angebote für Mütter mit psychiatrischen Auffälligkeiten. „Aber die Schwellenangst, sich an die Psychiatrie zu wenden, ist sehr groß. Die meisten kommen viel zu spät, wenn die Not schon enorm ist, im letzten Abdruck.“
Mit der Sprechstunde schließen wir eine Versorgungslücke und stellen sicher, dass Frauen und Familien in dieser sensiblen Lebensphase frühzeitig Hilfe erhalten.
Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ)
Bild: Christian Jauschowetz
Niederschwelliges Angebot
So entstand die Idee zur Sprechstunde im Frauengesundheitszentrum, die die Stadt Graz finanziert. Jeden ersten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr findet sie im Frauengesundheitszentrum am Joanneumring 3 statt, die nächste ist am 6. Mai. Um eine Anmeldung wird gebeten, aber auch wer spontan kommt, wird nach Möglichkeit drangenommen. In der Sprechstunde haben die Mütter – und deren Angehörige, denn auch Väter können betroffen sein – die Möglichkeit, einfach zu reden. Fragen zu stellen, Bedürfnisse zu äußern. „Die häufigste Frage ist: ,Ist das normal oder werde ich verrückt?‘“, sagt Richter.
Die wichtigste Botschaft: Man kann etwas tun! „Durch das möglichst frühe und niederschwellige Gespräch können wir Erkrankungen verhindern und vermindern. Ohne Ängste versuchen wir zu erkennen, was die Frau braucht.“
„Es kann jede treffen: Eine von fünf Frauen ist von postnataler Depression betroffen“, sagt Anita Adamiczek. Manche Mütter sind jedoch besonders gefährdet.
Es gibt eine Reihe an möglichen Risikofaktoren:
Alarmzeichen, bei denen man sich Hilfe suchen sollte, sind:
Was ist „normal“?
„Eine Geburt ist die größte Stress-Erfahrung im Leben einer Frau. Das kann einen völlig aus der Bahn werfen. Dann kommen die hormonellen Veränderungen dazu, die zu den sogenannten Baby-Blues-Tagen führen“, erklärt Erika Richter. Wenn diese Heultage sich mehren und nach drei bis fünf Tagen nicht abklingen, ist Vorsicht geboten. „Lieber einmal mehr reden als einmal zu wenig“, sagt Richter. Denn die Risiken einer unbehandelten Depression reichen von Selbstverletzung bis hin zum (erweiterten) Suizid.
Info und Anmeldung: 0316 83 79 98, frauen.gesundheit@fgz.co.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.