Stimme Österreichs | Was Gebührenzahler stört

Auch das Programm kritisieren viele. Eine Posterin sagt: „Meiner Meinung nach sind die ORF-Zwangsgebühren in keinster Weise gerechtfertigt. Das Programm ist einfach schlecht; Filme von anno dazumal werden ständig wiederholt.“ Ein anderer Leser schreibt: „Wie immer bei Zwangsmitgliedschaften bleibt der Wettbewerb auf der Strecke.“

Wie kann sich etwas ändern? Die „Krone“ listet am Osterwochenende eine Reihe gut gemeinter und effizienter Vorschläge zusammen mit ihren Lesern auf. Machen Sie mit und schreiben Sie uns auf krone.at/forum oder unter leser@kronenzeitung.at.