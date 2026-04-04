Reporter rausgeschmissen: Max Verstappen packt aus

„Schwer, das nicht persönlich zu nehmen“

David Coulthard, Vizeweltmeister der Saison 2001, kann Verstappen verstehen – wenngleich er sich darüber wundert, dass die Aktion des vierfachen Weltmeisters nicht unbestraft blieb. Der Schotte erinnert sich an seine aktive Karriere: „Ich habe durchaus Kritik erhalten und es gab immer eine Art Unterton – wenn zum Beispiel meine Fähigkeiten als Qualifyer infrage gestellt wurde, so war das zum Teil eine durchaus berechtigte Frage. Aber natürlich war es nicht einfach, immer wieder mit derselben Frage konfrontiert zu werden, zumal einige Journalisten deutlich abweisend waren. Es ist ihr gutes Recht als Journalist, das zu sagen, was sie sehen, aber es fällt schwer, das nicht persönlich zu nehmen, und kein Fahrer ist davon ausgenommen.“