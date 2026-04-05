An vorderster Front: Zu Gast bei der ABC-Abwehr

„Wir haben vier Aufgabengebiete“, erklärt der bisherige Kommandant des ABC-Abwehrzentrums, Oberst des Generalstabsdienstes Jürgen Schlechter, der jetzt als Leiter des Amtes für Rüstung und Wehrtechnik nach Wien wechselt: „Nämlich Aufklärung, Dekontamination, Rettung/Bergung sowie Wasseraufbereitung.“ Für Letztere steht man im In- und Ausland, sogar im Tschad, bereit. Auch die zivile Hilfe ist enorm wichtig. Wäre die Maul- und Klauenseuche auf heimische Nutztiere übergesprungen, hätte der Schaden bis zu zehn Milliarden Euro betragen können.