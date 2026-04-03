Prozess um Kinderpornos: „Wollte nur Mädchen 18+“

Angeklagter will Revolver zurück haben

Zu den Waffen: Den Revolver habe er in den 1980er-Jahren in Kanada legal erworben und nicht bedacht, ihn in Österreich zu registrieren. Für ein halbautomatisches Gewehr besaß er ein verbotenes Magazin. Hier zeigt der Pensionist deutlich mehr Einsicht als bei den Anklagepunkten zur Kinderpornografie. Was ihm hingegen widerstrebt, ist, dass sein Revolver konfisziert wurde. „Das ist ein Andenken an Kanada, kann ich den nicht wieder rauskaufen?“ – Nein, kann er nicht, wie ihm sowohl die Richterin als auch sein Anwalt erklären.