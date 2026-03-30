Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Aufgabe wartet

Assingers Cheftrainer-Aus: „Es hat klick gemacht“

Ski Alpin
30.03.2026 22:25
Roland Assinger mit Julia Scheib
Roland Assinger mit Julia Scheib(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Es hat klick gemacht“: Roland Assinger hat sich am Montagabend über das überraschende Aus als ÖSV-Damen-Cheftrainer geäußert.

0 Kommentare

Bei „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV skizzierte der Kärntner, dass er sich bei seinem Amtsantritt vor drei Jahren bestimmte Ziele gesetzt habe – unter anderem sei es „ein Herzensprojekt“ gewesen, im Riesentorlauf „jemanden nach vorne zu bringen“. Dies gelang in dieser Saison mit der Leistungsexplosion von Julia Scheib, die sich souverän die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin sicherte.

Lesen Sie auch:
Roland Assinger
Schlussstrich
Roland Assinger hört als ÖSV-Damen-Cheftrainer auf
16.03.2026

Auch die Bilanz bei der WM im Vorjahr und bei den Olympischen Spielen vor wenigen Wochen habe dazu geführt, dass es „klick gemacht“ hat. „Ich habe bemerkt, dass der Zeitpunkt da ist, etwas anderes zu machen, eine neue Aufgabe zu bewältigen“, so Assinger.

Neue Aufgabe im ÖSV
Welche Aufgabe auf ihn wartet, wollte der Kärntner nicht verraten, aber so viel ist sicher: Er wird dem Skiverband erhalten bleiben. Es habe schon Gespräche mit Sportdirektor Mario Stecher und Alpinchef Christian Mitter gegeben, jetzt müsse man „schauen, wo die Reise hingeht, und ein paar Details klären“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
30.03.2026 22:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
181.846 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
153.042 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
92.841 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
882 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Kolumnen
Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?
779 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Mehr Ski Alpin
Neue Aufgabe wartet
Assingers Cheftrainer-Aus: „Es hat klick gemacht“
Durchwachsene Saison
Klartext von Feurstein: „So macht das keinen Sinn“
Krone Plus Logo
Ski-Saisonanalyse
„Andere Nationen können deutlich ruhiger schlafen“
Nach Horror-Sturz
Gisin: „Ich hätte querschnittsgelähmt sein können“
Abfahrt oder Slalom?
Ski-Star Schwarz denkt über seine Zukunft nach

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf