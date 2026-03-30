Assingers Cheftrainer-Aus: „Es hat klick gemacht“

Bei „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV skizzierte der Kärntner, dass er sich bei seinem Amtsantritt vor drei Jahren bestimmte Ziele gesetzt habe – unter anderem sei es „ein Herzensprojekt“ gewesen, im Riesentorlauf „jemanden nach vorne zu bringen“. Dies gelang in dieser Saison mit der Leistungsexplosion von Julia Scheib, die sich souverän die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin sicherte.