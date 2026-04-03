„Der Druck liegt eindeutig bei der Admira“

Jastremski mit Mentalität

Auf jeden Fall soll es heute ein Fußballfest geben, werden doch – durch eine spezielle Vereinsaktion – mehr als 4000 Fans in der SunMinimeal-Arena erwartet. Mittendrin im Geschehen wird auch Stürmer Lenn Jastremski sein, dem bisher jedoch erst zwei Treffer in der Saison gelangen. Eine enttäuschende Quote für den Angreifer, der sich aber für die Mannschaft zerreißt. „Lenn hat die Mentalität, dass er sich auch in jedem Training voll reinhaut“, schätzt Trainer Mader den unbedingten Einsatzwillen des Deutschen. Den 25-Jährigen wurmt seine Torflaute selbst am meisten. „Aber ich habe einen Weg gefunden, damit klarzukommen. Und ich weiß, dass ich wieder treffen werde.“ Am besten schon heute.