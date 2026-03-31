ÖSV-Dame gewinnt längsten Riesentorlauf der Welt

Sechs Kilometer, 115 Tore und über 1.000 Höhenmeter – die Gardenissima gilt als echtes Highlight zum Saisonende. Ager sicherte sich in einer Zeit von 3:52,98 Minuten den Sieg auf der Strecke von der Seceda zum Col Raiser. Hinter ihr landeten Lokalmatadorin Nadia Delago (+1,43) und die zweite ÖSV-Dame Franziska Gritsch (+2,75). Für die 30-jährige Tirolerin ist es bereits der zweite Triumph bei diesem Rennen nach 2023. Mit Emily Schöpf auf Rang fünf schafften es gleich drei ÖSV-Läuferinnen in die Top-Plätze.