Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“

Wie sich Lindsey Vonn nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt wochenlang perfekt in Szene setzte. Die PR-Experten Stefan Illek, der jahrelang die Pressearbeit für Marcel Hirscher machte, und Christoph Malzer, der einst die ÖSV-Damen betreute und heute u.a. Conny Hütter berät, beleuchten die Salami-Strategie der Amerikanerin.
Lindsey Vonn posierte für die US-Ausgabe von „Vanity Fair“ mit elegantem Kleid und Verband. Der Skistar sprach über große, sich ins Hirn brennende Schmerzen nach dem Sturz bei der Olympia-Abfahrt, ihr Arzt Tom Hackett über die Vermeidung einer Amputation des gebrochenen Beins. Dazu schloss die 41-Jährige ein Comeback nicht aus: „Ich will keine Tür schließen, weil man nie weiß, was noch passiert. Ich will nicht so in Erinnerung bleiben.“
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