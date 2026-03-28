Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“

Lindsey Vonn posierte für die US-Ausgabe von „Vanity Fair“ mit elegantem Kleid und Verband. Der Skistar sprach über große, sich ins Hirn brennende Schmerzen nach dem Sturz bei der Olympia-Abfahrt, ihr Arzt Tom Hackett über die Vermeidung einer Amputation des gebrochenen Beins. Dazu schloss die 41-Jährige ein Comeback nicht aus: „Ich will keine Tür schließen, weil man nie weiß, was noch passiert. Ich will nicht so in Erinnerung bleiben.“