„Ich schrie aus voller Kehle: Holt mich hier raus! Es wollte einfach nicht nachlassen. Es hörte nicht auf. Das hat sich mir tief ins Gehirn eingebrannt.“ Worte, die unter die Haut gehen – und mit denen Lindsey Vonn versucht, ihren Fans ansatzweise zu vermitteln, wie sich ihr dramatischer Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina und vor allem die Tage danach angefühlt hatten ...