„Ich schrie aus voller Kehle: Holt mich hier raus! Es wollte einfach nicht nachlassen. Es hörte nicht auf. Das hat sich mir tief ins Gehirn eingebrannt.“ Worte, die unter die Haut gehen – und mit denen Lindsey Vonn versucht, ihren Fans ansatzweise zu vermitteln, wie sich ihr dramatischer Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina und vor allem die Tage danach angefühlt hatten ...
Vonn war bei den Olympischen Spielen trotz eines Kreuzbandrisses an den Start gegangen. Anstatt ihren Mut mit der Goldmedaille zu belohnen, stürzte die US-Amerikanerin jedoch nach nur wenigen Fahrsekunden und zog sich dabei schwere Beinverletzungen zu.
Im Interview mit der „Vanity Fair“ schilderte Vonn nun: „Mein Bein war gebrochen, meine Ski waren noch dran. Ich konnte mich nicht bewegen und habe um Hilfe geschrien.“
„Es wurde immer schlimmer“
Im Krankenhaus hätten die Schmerzmittel während einer Untersuchung aufgehört zu wirken, erneut habe Vonn aus voller Kehle verzweifelt um Hilfe gerufen. Auch ihr Arzt Tom Hackett verriet: „Es wurde immer schlimmer und sie sprach nicht auf riesige Mengen an Fentanyl, Morphin, Oxycodon – einfach auf jedes nur erdenkliche Betäubungsmittel – an.“ Vonn drohte sogar, ihr Bein zu verlieren. Fünf Operationen sollten folgen, ehe die 41-Jährige die Klinik verlassen durfte.
Auf dem Cover des Magazins ist die vierfache Gesamtweltcupsiegerin in Abendkleid und mit Pflastern am Bein zu sehen. Ein Comeback schließt sie nicht aus. „Ich will keine Tür schließen, weil man nie weiß, was noch passiert. Ich will nicht so in Erinnerung bleiben“, so Vonn.
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