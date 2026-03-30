Kopf von ermordetem Model wurde aus Sarg gestohlen

Ein italienisches Model, das im Herbst von ihrem Ex-Freund mit 24 Messerstichen getötet worden sein soll, ist noch nach ihrem Tod zum Opfer eines grausamen Verbrechens geworden. Als sie nach Monaten endlich bestattet werden sollte, stellten Friedhofsmitarbeiter fest, dass ihr Kopf aus dem Sarg gestohlen worden war.
Pamela Genini wurde im Oktober 2015 erstochen auf ihrem Balkon in Mailand aufgefunden. Tatverdächtig ist ihr wohlhabender Ex-Freund, der die junge Frau nach der Trennung gestalkt und terrorisiert hatte.
Sarg wies Anzeichen von Manipulation auf
Nach rund fünf Monaten sollte die Italienerin nun in der Familienkapelle bestattet werden. Doch die Friedhofsmitarbeiter bemerkten, dass sich der Sarg nicht richtig schließen ließ und Schrauben lose waren, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete. Der Sarg wurde schließlich geöffnet und festgestellt, dass der Kopf der Leiche fehlte.
Auch das frische Silikon, mit dem der Sarg abgedichtet wurde, deutete darauf hin, dass dieser manipuliert worden war. Die Enthauptung der Leiche soll erst kürzlich vorgenommen worden sein. „Das ist eine unmenschliche Gräueltat“, erklärte die Mutter des Opfers.
Tätern drohen sieben Jahre Haft
Die Polizei geht davon aus, dass bis zu vier Täter an dem grauenvollen Vorfall beteiligt waren – es ist unklar, wie die Ermittler auf diese Anzahl kommen. Auch ein mögliches Motiv wurde nicht genannt. Es werde wegen Leichenschändung und Diebstahls des Kopfes ermittelt – laut der Zeitung „L’Unione Sarda“ droht dafür eine Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren.
Polizei hörte Hilfeschreie des Opfers
Der grauenhafte Mord an Genini hatte über die italienischen Landesgrenzen hinaus für Entsetzen gesorgt. Ihr Ex soll noch einen Schlüssel zur Wohnung des Models besessen haben und so in ihre Wohnung gelangt sein. Ihrer Freundin hatte das spätere Opfer noch geschrieben: „Ich habe Angst. Dieser Typ ist völlig verrückt … Ich weiß nicht, was ich tun soll.“ Als die alarmierte Polizei in der Wohnung ankam, hörten sie die Hilfeschreie der jungen Frau, als sie von dem Verflossenen angegriffen wurde.
Der Ex, bei dem es sich um einen erfolgreichen Geschäftsmann handelt, habe Berichten zufolge versucht, sich danach das Leben zu nehmen. Er versetzte sich selbst zwei Schnitte in die Kehle, um einer Verhaftung zu entgehen. Er überlebte den Suizid-Versuch und befindet sich wegen des Stalkings und der Tötung von Genini in Haft.
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