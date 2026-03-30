Kopf von ermordetem Model wurde aus Sarg gestohlen

Polizei hörte Hilfeschreie des Opfers

Der grauenhafte Mord an Genini hatte über die italienischen Landesgrenzen hinaus für Entsetzen gesorgt. Ihr Ex soll noch einen Schlüssel zur Wohnung des Models besessen haben und so in ihre Wohnung gelangt sein. Ihrer Freundin hatte das spätere Opfer noch geschrieben: „Ich habe Angst. Dieser Typ ist völlig verrückt … Ich weiß nicht, was ich tun soll.“ Als die alarmierte Polizei in der Wohnung ankam, hörten sie die Hilfeschreie der jungen Frau, als sie von dem Verflossenen angegriffen wurde.