Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Horror-Tat in Italien

Kopf von ermordetem Model wurde aus Sarg gestohlen

Society International
30.03.2026 18:50
Pamela Genini wurde gleich zwei Mal Opfer eines bestialischen Verbrechens.
Pamela Genini wurde gleich zwei Mal Opfer eines bestialischen Verbrechens.(Bild: instagram.com/bianca_chihuahuapretty__)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein italienisches Model, das im Herbst von ihrem Ex-Freund mit 24 Messerstichen getötet worden sein soll, ist noch nach ihrem Tod zum Opfer eines grausamen Verbrechens geworden. Als sie nach Monaten endlich bestattet werden sollte, stellten Friedhofsmitarbeiter fest, dass ihr Kopf aus dem Sarg gestohlen worden war. 

0 Kommentare

Pamela Genini wurde im Oktober 2015 erstochen auf ihrem Balkon in Mailand aufgefunden. Tatverdächtig ist ihr wohlhabender Ex-Freund, der die junge Frau nach der Trennung gestalkt und terrorisiert hatte. 

Sarg wies Anzeichen von Manipulation auf
Nach rund fünf Monaten sollte die Italienerin nun in der Familienkapelle bestattet werden. Doch die Friedhofsmitarbeiter bemerkten, dass sich der Sarg nicht richtig schließen ließ und Schrauben lose waren, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete. Der Sarg wurde schließlich geöffnet und festgestellt, dass der Kopf der Leiche fehlte. 

Auch das frische Silikon, mit dem der Sarg abgedichtet wurde, deutete darauf hin, dass dieser manipuliert worden war. Die Enthauptung der Leiche soll erst kürzlich vorgenommen worden sein. „Das ist eine unmenschliche Gräueltat“, erklärte die Mutter des Opfers. 

Tätern drohen sieben Jahre Haft
Die Polizei geht davon aus, dass bis zu vier Täter an dem grauenvollen Vorfall beteiligt waren – es ist unklar, wie die Ermittler auf diese Anzahl kommen. Auch ein mögliches Motiv wurde nicht genannt. Es werde wegen Leichenschändung und Diebstahls des Kopfes ermittelt – laut der Zeitung „L’Unione Sarda“ droht dafür eine Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren. 

Lesen Sie auch:
Ex-Freund verhaftet
Model Pamela Genini mit 24 Messerstichen ermordet
17.10.2025

Polizei hörte Hilfeschreie des Opfers
Der grauenhafte Mord an Genini hatte über die italienischen Landesgrenzen hinaus für Entsetzen gesorgt. Ihr Ex soll noch einen Schlüssel zur Wohnung des Models besessen haben und so in ihre Wohnung gelangt sein. Ihrer Freundin hatte das spätere Opfer noch geschrieben: „Ich habe Angst. Dieser Typ ist völlig verrückt … Ich weiß nicht, was ich tun soll.“ Als die alarmierte Polizei in der Wohnung ankam, hörten sie die Hilfeschreie der jungen Frau, als sie von dem Verflossenen angegriffen wurde. 

Der Ex, bei dem es sich um einen erfolgreichen Geschäftsmann handelt, habe Berichten zufolge versucht, sich danach das Leben zu nehmen. Er versetzte sich selbst zwei Schnitte in die Kehle, um einer Verhaftung zu entgehen. Er überlebte den Suizid-Versuch und befindet sich wegen des Stalkings und der Tötung von Genini in Haft. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
30.03.2026 18:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
178.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
152.373 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
90.268 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
881 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Kolumnen
Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?
778 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Mehr Society International
Horror-Tat in Italien
Kopf von ermordetem Model wurde aus Sarg gestohlen
Fotos mit Wow-Faktor
Kylie Jenner hat im Bikini „Zeit meines Lebens“
Brooks Nader verliebt
„Baywatch“-Beauty angelt sich diesen Hollywoodstar
Ätzt über sexy Sydney
Kim Novak will nicht von Sweeney gespielt werden
Bald Multimillionäre!
Mega-Gagen der neuen „Harry Potter“-Stars enthüllt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf