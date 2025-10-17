Model Pamela Genini mit 24 Messerstichen ermordet

Der grausame Mord an Model Pamela Genini erschüttert aktuell Italien. Die 29-jährige Schönheit wurde in ihrer Wohnung mit 24 Messerstichen getötet. Der Tatverdächtige: ihr schwerreicher Ex-Freund Gianluca S. (52).
Pamela Genini wurde mit gerade mal 19 Jahren dank der italienischen Ausgabe der Nackt-Dating-Show „Adam sucht Eva“ zum Star. Mittlerweile hatte sich die junge Frau einen Namen als Model gemacht, lief noch im September über den roten Teppich bei den Filmfestspielen in Venedig. Auch ihre eigene Bikini-Kollektion hatte sie bereits auf den Markt gebracht.
Ex drohte „wiederholt, sie umzubringen“
Doch jetzt ist Genini tot – mit zahlreichen Messerstichen in ihrer eigenen Wohnung getötet. Die Mailänder Staatsanwaltschaft erließ einen Haftbefehl gegen ihren 52-jährigen Ex-Freund. Staatsanwältin Alessia Menegazzo spricht zudem von Stalking: Gianluca S. habe seiner Ex „wiederholt gedroht, sie umzubringen“, wie italienische Medien unter Berufung auf den Haftbefehl berichten.
Pamela Genini posierte auf Instagram gerne mit ihrem Chihuahua „Bianca“, dem sie sogar ein eigenes Instagram-Profil gewidmet hatte:
Die Beziehung sei toxisch gewesen, schreibt „Il Giorno“. Genini habe mehrfach versucht, die Liaison zu beenden. Schon vor wenigen Monaten sei es nach einem heftigen Streit des Paares zum Polizeieinsatz in ihrer Wohnung gekommen. Anfang der Woche habe sich Genini schließlich endgültig von ihrem Freund getrennt.
Ex drang in Wohnung ein
Am Dienstagabend drang Gianluca nach Angaben der Ermittler schließlich mit einem heimlich nachgemachten Schlüssel in die Wohnung seiner Ex-Freundin ein. Ein Freund, mit dem die Schönheit gerade telefoniert habe, habe die Polizei alarmiert.
Beim Eintreffen der Beamten habe Genini noch gelebt, doch die Polizisten konnten die junge Frau nicht mehr retten. Wie italienische Medien aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zitieren, soll ihr Ex sie „wiederholt mit einem Messer in den Hals, den Rücken, die Brust, die oberen Gliedmaßen und die Hände gestochen haben, insgesamt 24 Mal“. Auch Gianluca sei beim Eintreffen der Polizei verletzt gewesen, habe offenbar versucht, sich nach der Tat das Leben zu nehmen.
Mahnwache in Mailand
Die schreckliche Tat schockt unterdessen ganz Italien: In Mailand kamen am Mittwoch zahlreiche Menschen zusammen, um Pamela Genini zu gedenken und ein wichtiges Zeichen gegen Femizid zu setzen. Bei einer Mahnwache wurden 100 Kerzen werden für die 100 italienischen Femizid-Opfer des Jahres 2025 angezündet.
