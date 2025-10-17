Model Pamela Genini mit 24 Messerstichen ermordet

Beim Eintreffen der Beamten habe Genini noch gelebt, doch die Polizisten konnten die junge Frau nicht mehr retten. Wie italienische Medien aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zitieren, soll ihr Ex sie „wiederholt mit einem Messer in den Hals, den Rücken, die Brust, die oberen Gliedmaßen und die Hände gestochen haben, insgesamt 24 Mal“. Auch Gianluca sei beim Eintreffen der Polizei verletzt gewesen, habe offenbar versucht, sich nach der Tat das Leben zu nehmen.